İlaçlarını alamadığı için intihara kalkışan genci CHP'li milletvekili ikna etti

Antalya'da doktorun yazdığı 300 TL tutarındaki ilaçları alamadığı gerekçesiyle Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen sara hastası 24 yaşındaki Can E.'yi, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, gerekli parayı verip eyleminden vazgeçirdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sara hastası Can E., kontrol için hastaneye gitti. Doktor, tedavisi için gerekli ilaçları reçetesine yazdı. Reçeteyle eczaneye giden Can E., 300 TL tutan ilaçların bedelini ödeyemedi. Bunalıma giren Can E., Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Can E.'yi eyleminden vazgeçirmek istedi.

CHP’li milletvekili ilaç parasını verdi

Polisin ikna çabaları sürerken tesadüfen olay yerinden geçen CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Can E.'nin yanına gitti. Burada Can E.'ye ihtiyacı olan 300 TL'yi veren Kök, girişimden vazgeçmesini istedi. Milletvekili Kök daha sonra Can E.'nin koluna girerek polisler eşliğinde aşağı indi. Can E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Devrim Kök, "Ülke olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Adeta buhran yaşıyoruz. Tesadüfen geçiyordum. Gencin çatıda olduğunu fark ettim. Hemen yanına çıktım. 300 TL tutarındaki ilaçlarını alamamış. Gereken parayı verdim. Ayrıca bir de çadır isteği oldu. Muratpaşa Belediyesi'ne bilgi verdim. Konuyla ilgilenecekler" dedi.