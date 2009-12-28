İlaçlar marketlerde satılacak

T24-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tekel işçilerinin yanı sıra eczacıların da eylemini eleştirdi. Başbakan Erdoğan Tekel işçileri konusunda iki yıl önce uyarılarını yaptıklarını belirterek, geçen hafta yapılan eylemlerin ideolojik olduğunu savundu. Erdoğan şunları söyledi:

" Kimin gönlü işçinin havuza atlamasını ister.- Ama kusura bakmasınlar ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını da kimseye yediremem. Bunun bedeli ne olursa olsun diyorlar ki eylemi yapanın yüzde 65’i Ak Parti’ye oy verdi. O zaman biz doğru olanı yapıyoruz demek ki. İhbar ve kıdem tazminatını da verdik. Dedik ki bakın 4C diye bir şey var. Onu da yapalım dedik. Biz bu fazla istihdamlardan ülkemizi kurtaracağız. Devlet üretime yönelik olamayan istihdamı sağlama zorunda değildir. O zaman bir söz var ya devletin malı deniz yemeyen domuz oluyor."



Konuşmasında eczacıların eylemini de eleştiren Başbakan Erdoğan şunları söyledi:



“İlaç sanayi ile anlaşıyoruz, mutabık kalmışız, eczacılar hemen dediler ki 'hayır olmaz, biz anlaşmıyoruz' ne olacak? 'biz bir günlük kapatma eylemi...' Kardeşim bak yaptığınız iş doğru değil, oturduk konuştuk hatta ilaç sanayi aradaki farkı biz ödeyeceğiz demesine rağmen onlar da böyle bir eyleme girdi.









Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları da şöyle:



FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

- Bugün sadece cebimizde taşıdığımız para değil o para üzerinden Türkiye’nin pasaportunun değeri de arttı.

- Ne günler yaşadık yarabbi. Tuvalete 1 milyona gidiyordun. Allah bize bir daha o günleri göstermesin.

- Rusya’yla İran’la diyoruz ki artık kendi paralarımızla ticaret yapacağız.

- Artık belli bir sınıra geldik. Şu anda altını çizerek ifade ediyorum kalıplarımız zorlar bir durumdayız.

- Daha yüksek oranlardan yüzde 30 enflasyona inmek kolaydır. Ancak ondan sonrası daha zordur. Şu anda yüzde 5.5 onu 5’e düşürmek yüzde 100’den yüzde 30’a düşürmekten daha zordur.

- Faizleri bundan sonra 1 puan 2 puan düşürmek zor ama bunu da başaracağız.

- Kriz sebebiyle bu sene düşüş yaşadık ihracatta ama buna rağmen 100 milyar doların üzerinde tamamlayacağız.

- Bu ülke bunu başarabilir. Hep beraber dayanışma içinde bunu başarabiliriz.

- Ama mevcut sorunlarla bunu başarmamız mümkün olamaz.

- Ülkemizin bir terör sorunu var. Bir etnik unsur sorunu var. Bir dini gruplar sorunu, azınlıklar sorunu var.

- Bütün bunları bir sorun alanları olarak masaya yatırıp ele alacak bir Mili Birlik projesi ve demokratik Açılı süreci var.

- Bunu muhatabı kim? Millet. Bu sadece benim partimin projesi değil.

- Oralara devlet ulaşmamış. Ben 81 vilayeti geçmiş bir başbakanınız olarak kendim gördüm. Ankara’da oturarak bu sorunlar çözülmüyor.

- Buraları gezmeden çözümü üretemezsin. Eğitimde adımlar attık. 133 bin derslik bitirdik.

- Orada terör olunca benim girişimcim oraya gidemiyor. Çünkü ekonomide 2 kavram çok önemli 1 istikrar 2 güvenlik.

- Kim ki bu iktidara ayrımcılık yapıyor diyorsa haksızlık yapıyor. Demokrasi ve ekonomiyi aynı anda ele alıp sahiplenmek gerekiyor.

- Terörle mücadelede en ufak bir taviz olamaz aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz.