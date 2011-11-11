İlaca yüzde 7 indirim!

T24 - Artan ilaç harcamaları, hükümeti yeni arayışlara yöneltti. Son karar dün gece yürürlüğe girdi ve ilaç fiyatları düşürüldü. Tasarruf bir buçuk milyar liranın üstünde.



İlaç fiyatları düştü. İndirim oranı, eczanelerdeki satış fiyatı üzerinden yüzde 7 olarak belirlendi.



Karar, bu yıl ilaç harcamaları için ayrılan 15.6 milyar liranın daha yıl bitmeden aşılması üzerine alındı. Harcamalar 16.5 milyar lirayı aşınca, ilaç firmalarıyla yürütülen görüşmelerden "indirim" kararı çıktı.



İndirim, kamunun ilaca ödediği miktarı azaltacak. Eczacılar indirime karşı değil, ancak uygulamada bazı noktalara tepkili. Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Fiyatı düşürüyorsunuz ama ucuzdan ziyade pahalı ilaca bir kayış var” değerlendirmesini yaptı.





