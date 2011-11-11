T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İlaca yüzde 7 indirim!

Artan ilaç harcamaları, hükümeti yeni arayışlara yöneltti. Son karar dün gece yürürlüğe girdi ve ilaç fiyatları

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Artan ilaç harcamaları, hükümeti yeni arayışlara yöneltti. Son karar dün gece yürürlüğe girdi ve ilaç fiyatları düşürüldü. Tasarruf bir buçuk milyar liranın üstünde.

İlaç fiyatları düştü. İndirim oranı, eczanelerdeki satış fiyatı üzerinden yüzde 7 olarak belirlendi.  

Karar, bu yıl ilaç harcamaları için ayrılan 15.6 milyar liranın daha yıl bitmeden aşılması üzerine alındı. Harcamalar 16.5 milyar lirayı aşınca, ilaç firmalarıyla yürütülen görüşmelerden "indirim" kararı çıktı.  

İndirim, kamunun ilaca ödediği miktarı azaltacak. Eczacılar indirime karşı değil, ancak uygulamada bazı noktalara tepkili. Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Fiyatı düşürüyorsunuz ama ucuzdan ziyade pahalı ilaca bir kayış var” değerlendirmesini yaptı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24