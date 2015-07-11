İlaca yüzde 4'lük zam geliyor

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 4 oranında artırılarak 2.0 TL’den 2.08 TL’ye çıkarılıyor. Söz konusu artış 50 gün sonra vatandaşa zam olarak yansıyacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre bundan böyle ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan Euro kuru, bir önceki yıl boyunca Merkez Bankası tarafından satılan döviz satış kuru ortalamasının yüzde 70’i olarak uygulanacak. İlaç sektörünün mayıs ayında yapılan artışı yetersiz bulması nedeniyle de kararnameye geçici bir madde eklendi. Buna göre, 10 Nisan-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında uygulanan Merkez Bankası’nın döviz satış kuru ortalamasının yüzde 70’i esas alınarak bu yılın sonuna kadar uygulanacak ilaç fiyatları yeniden hesaplanacak.

Eczaneler ‘kârımız düşüyor’ diye iptal davası açacak

Merkez Bankası’nın döviz satış kurundan yapılan hesaplamalara göre, komisyonun açıklayacağı rakam 2.08 TL olacak. Bu da 18 Mayıs’ta 2.00 TL’ye yükseltilen Euro kuruna göre yüzde 4’lük artışı ifade ediyor. Bu artış, bugünden itibaren 50 gün sonra vatandaşın ve SGK’nın aldığı ilaca yüzde 4 zam olarak yansıyacak.

Habertürk’ün haberine göre, Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay, Bakanlar Kurulu’nun kararında, kararnameye bağlı kalmadan SGK’nın ilaç üreticilerinden özel fiyatla alım yapmasının öngörüldüğünü belirterek, “Eczanelerin kârı fiilen düşecek. İptal için dava açacağız” dedi.