İlaca seçim sonrası zam var

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden pazartesi günü yapılan bir duyuruyla, ilaç fiyatlarına 2 Nisan'dan itibaren ortalama yüzde 8 zam yapılacağı bildirildi.



Referans gazetesinin haberine göre ilaç fiyatlarına seçimden hemen sonra yüzde 8 zam yapılacak. Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek sorunlarını anlatan ilaç ürecilerinin zam talebi, "jet hızı"yla karşılandı. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden pazartesi günü yapılan bir duyuruyla, ilaç fiyatlarına 2 Nisan'dan itibaren ortalama yüzde 8 zam yapılacağı bildirildi. Duyuruda, zammın gerekçesi olarak Euro’daki artış gösterildi. Uygulamaya göre bu farkın ilaç fiyatlarına yansıtılması durumunda tanınan 45 günlük geçiş süresiyle yeni fiyatların nisan ayından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.



Yeni liste 2 Mart günü ilan edilecek



Bakanlıkça yapılan duyuruda 13 şubatta yapılan 'Fiyat Değerlendirme Komisyon Toplantısı' kararıyla belirlenen 1,9595 euro kuruna göre oluşturulan yeni fiyat listelerinin 24 ocak tarihli 'Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' doğrultusunda yeniden düzenlendiği belirtildi. Yapılan düzenlemede 16 şubata ait kurun geçerli olacağının kaydedildiği duyuruda, "Örneğin X ülkesinin para biriminin euroya çevrilmesinde 16 şubat 2009 tarihli çapraz döviz kuru kullanılacak, bulanan euro değerinin TL'ye çevrilmesinde ise 1,9595 TL'lik dönemsel euro değeri esas alınacaktır" dendi. Duyuruda ayrıca, yeni fiyatların hesaplanmasıyla ortaya konacak tablonun incelenmesi sonucu oluşacak itirazların 27 şubata kadar kabul edileceği ifade edilirken, kesin listelerin de 2 martta ilan edileceği bildirildi.



En zon zam 2008'in yazında yapılmıştı



İlaç fiyatlarında yüzde 8'lik artış, bugüne kadar yapılan zamlar dikkate alındığında yüksek görünüyor. En son 2008'in yaz aylarında kurdaki artış nedeniyle yüzde 5'lik bir zam yapılmıştı. Ancak sektör, eurodaki hareket ile referans fiyat sistemine geçiş yapılan 2004 yılında fiyatlarda büyük düşüşler yaşandığını ifade ederek zammı savunuyor. Referans fiyat sisteminde; Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinden 5 ila 10 arasında ülke arasından en düşük ilaç fiyatına sahip olanlar referans alınıyor.



Sistemde ilaç fiyatlarının Euro'ya sabitlenmesi sonucunda kura bağlı olarak da zaman zaman ilaç fiyatlarına zam yapılabiliyor. Bu kararı Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğündeki Fiyat Değerlendirme Komisyonu alıyor. Komisyon, Bakanlığın daveti üzerine olağanüstü toplanabiliyor ve ilaç fiyatlarının tespitinde kullanılacak 'dönemsel euro değeri'ni belirliyor. Bu değere göre kurda kesintisiz 30 gün süreyle yüzde 5'i aşan değişiklik olup olmadığına bakılıyor.



