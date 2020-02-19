İlaç zammı bugün açıklanıyor: Beklenti yüzde 12

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasındaki ilaç zammına ilişkin pazarlıkta sona gelindi. Bugün açıklanması beklenen ilaç zammı oranının yüzde 12 olması bekleniyor. Zammı bekleyen firmalar ilaçları depolarda stokladığı için antidepresan ilacından tansiyon ilacına, kanser ilacından ağrı kesicilere 120’ye yakın ilaç piyasada bulunamıyor.

Sağlık Bakanlığı 2004 yılından bu yana ilaç firmaları ile masaya oturarak, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Euro kurunu beliriyor. Her yılın ilk 45 gününde, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değerinin TL karşılığı üzerinde uzlaşmaya çalışılıyor. Alınan kararın ardından ilaçlar zamlı fiyattan satılmaya devam ediyor. Fakat yaşanan bu pazarlık ve zammın müzakere sürecinde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, zammı bekleyen firmalar, ilaçları “sınırlı” sayıda piyasaya sürerek ilaçta kriz yaşanmasına neden oluyor.

İlaca erişimde sıkıntı yaşayan hastalar eczane eczane dolaşıyor. Ecza odalarından edinilen bilgiye göre, 120’ye yakın ilaç piyasada bulunamıyor. Çocukların ve gebelerin de kullanabildiği ağrı kesici Parol, gastrit tedavisinde kullanılan Gaviscon, astım hastalarının kullandığı Aircomb, kas gevşetici Muscoril, antidepresan grubundan Lustral, Prozac, Cipralex, tansiyon ilacı Co-Diovan ve Hyzar gibi birçok ilaç piyasada bulunmuyor.