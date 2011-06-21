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İLAÇ YOLSUZLUĞU SANIKLARI TAHLİYE EDİLDİ KİLİS (A.A)

21 Haziran 2011 23:46

-İLAÇ YOLSUZLUĞU SANIKLARI TAHLİYE EDİLDİ KİLİS (A.A) - 21.06.2011 - Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'da hastanelerde ilaç yolsuzluğuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu bulunan M.A, H.B, V.B, Ş,Y, A.A, R.Y, Z.M, Ö.F, Y,O ve G.H.Y'nin Kilis Ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı. Yaklaşık 4 saat süren duruşmada, tutuklu 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. -OLAY- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasta olmayan kişilere ait sağlık karnelerine ilaç yazıldığı, söz konusu reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) tahsil edilerek kurumun zarara uğratıldığı, devlet hastanesinde bulunması gereken bazı ilaçların eksik olduğu, ilaçlar üzerindeki ''Hastane Malıdır Satılamaz'' ibarelerinin tahrip edilerek bazı eczanelerde satılması suretiyle SGK'nın zarara uğratıldığı tespit edilmiş, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda doktor, eczacı, ilaç mümessili, eczacı kalfası, hastane çalışanı ve memurların da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyet çerçevesinde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık'' suçundan soruşturma başlatılmış, 10 kişi İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

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