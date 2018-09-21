İlaç yazılmayınca keserle saldırdı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, aile hekimine eşi için ilaç yazdırmak isteyen N.E. isimli kadın, doktorun ilaçları yazamayacağını söylemesi üzerine hakaretler ederek aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Eşi N.E. ile birlikte gelen E.E. elindeki keserle sıra alma makinesi, LCD ekran ve kapıya keserle vurarak hasar verdi. Büyük panik yaşanırken, N.E. ve E.E. gözaltına alındı.

Olay, Salı günü saat 17.00 sıralarında, Gebze İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi\'nde meydana geldi. Aile sağlığı merkezine gelen N.E. isimli kadın, iddiaya göre eşinin ilaçlarını kendi üzerine yazdırmak istedi. Aile hekimi S.E. başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen kadına bu durumun suç olduğunu, hastanın kendisinin gelmesi durumunda muayenesinin yapılıp gerekli ilaçların yazılacağını söyledi. N.E. ısrarla ilaçları yazdırmak istemesine rağmen doktor S.E. kendisine bunun bir suç olduğunu kesinlikle yazamayacağını ifade etti. Aile hekimi ve aile sağlığı merkezinde çalışanlara hakaret ederek giden N.E., yaklaşık 10 dakika sonra eşi E.E. ile birlikte tekrar geldi.

E.E. yanında getirdiği keserle ilk önce girişte bulunan sıra alma makinesine vurarak, makineyi çalışamaz hale getirdi. E.E. ardından da doktorun kapısına giderek elindeki keserle kapıda bulunan LCD ekrana ve kapıya vurarak zarar verdi. Aile sağlığı merkezinde büyük panik yaşanırken, çalışanlar polise haber verdi. Aile sağlığı merkezine gelen polisler E.E. ve N.E.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından çift adliyeye sevk edildi. E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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