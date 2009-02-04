İlaç yazılan ölüler 90 trilyon kazandırdı!

Denetimlerin ardından faturalar azaldı

Üniversite hastanelerine sıkı denetim

Denetimlerinin ardından Ankara'daki hastanelerin abartılı faturalarında aylık ortalama 10 bin Türk Lirası düşüş oldu. Müfettişlerin incelemelerinden sonra usulsüzlüklerin azalmasıyla yedi ayda devletin kasasında kalan para 90.7 milyon TL'ye ulaştı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 4 bin yıl yetecek ilaç alması gözleri sağlıktaki yolsuzluğa çevirdi. Usulsüzlükleri önlemek için yapılan denetimler arttırıldı.SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın, Başkent'te 14 özel ve üniversite hastanesinde geçen yılın Temmuz ayında başlayan ve sonuçlanan denetimleri anlattı. Denetimlerin başlamasıyla SGK'ya gönderilen Haziran ayı faturalarında bile azalma olduğunu söyleyen Apaydın, "14 hastaneye yapılan ödemeler geçen yılın Ocak ayında 40 milyon TL iken Mayıs ayında 57.6 milyon TL'ye çıktı. Teftişin etkisinin hissedildiği Haziran'da 47 milyon TL'ye geriledi. Geriye kalan 6 ay boyunca hastanelerin harcamalarında sürekli bir azalış eğilimi yaşandı. Aralık ayında 40 milyon TL'ye geriledi." dedi.Teftişin psikolojik etkisiyle denetim yapılan hastanelerdeki usulsüzlüklerin azaldığını kaydeden Apaydın, "Müfettişlerin hastanelerdeki incelemelerinin sürdüğü 7 ayda 90.7 milyon TL devletin kasasında kaldı." diye konuştu.Medula programından alınan bilgilere göre fatura tutarlarında olağanüstü artış gözlenen üniversite ve özel hastaneleri incelediklerinin altını çizen Apaydın, 14 hastanede denetimin sona erdiğini ve 2 milyon 250 bin Türk Lirası devlet zararının ortaya çıkarıldığını belirtti.Denetim yapılmayan diğer hastanelerin faturalarında ise aynı dönemde artışlar gözlendiğini dile getiren Apaydın, bunları örnekledi: "Geçen yılın Ocak ayında 415 milyon TL olan tüm hastanelerin faturaları Mayıs ayında 537 milyon TL oldu. Artarak devam eden hastanelerin Kuruma faturaları Aralık ayında 586 milyona çıktı."