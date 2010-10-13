-İLAÇ REÇETESİNİ MAKİNE HAZIRLAYACAK ÇORUM (A.A) - 13.10.2010 - Çorum'da bir firma gıda, kimya ve ilaç sanayisinde karışım oranlarının standardize edilmesini sağlayan ve reçete hazırlayan otomatik ''mikrodozaj''sistemini geliştirdi. Yağlılar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (YAĞMAKSAN) Genel Müdürü Mustafa Yağlı, yaptığı açıklamada, 100 reçete formülünü hafızasında saklayan gıda, kimya ve ilaç sanayinde karışım hazırlanması için mikrodozaj makinesini ürettiklerini söyledi. Uluslararası makine fuarlarında mikrodozaj tartım makinesinin sistemine sahip bir makineyle karşılaşmadıklarını belirten Yağlı, ''Gıda ve ilaçlardaki kimyasalların reçetesini otomatik olarak hazırlayacak, hassas duyarlılığa sahip bir makineye ihtiyaç olduğunu belirledik. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mikrodozaj makinesini üretik'' dedi. Mikrodozaj makinesinin özelliklerini anlatan Yağlı, şunları kaydetti: ''Dokunmatik ekranlı üründe, 9 silo bulunuyor. Bu silolara konulacak malzemelerin akışı vibrasyonla yapılacak. 100 formülü hafızasına alan sistem de korunmak isteyen formüller şifre yöntemiyle kilitlenebiliyor. Üründe 3 tartım ünitesi bulunmakta, bu tartımlar 1 gramlık malzemeye duyarlı şekilde oluşturuldu. Yem karışımı hazırlamada, kimyasal doz hazırlamada, gıda sanayinde ön formülasyon hazırlanmasında ve ilaç sanayinde karışım hazırlanmasında kullanılabilecek bir ürün ürettik.'' Mikrodozaj reçete hazırlama ve tartım makinesini ilk olarak İstanbul'da 18. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda sunduklarını belirten Yağlı, hedeflerinin seri üretime geçerek makineyi dünya ülkelerine pazarlamak olduğunu vurguladı. Mikrodozaj makinesinden şu an için 2 adet ürettiklerini, kullanan firmalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yağlı, makinelerden ilkinin Konya'da bir bisküvi fabrikasında kullanıldığını, ikinci bir makineninde unlu mamuller üreten bir fabrikada üretime geçtiğini söyledi. Mustafa Yağlı, patentini aldıkları ürünün üçüncüsünün eksiklerini tamamlayacaklarını ve seri üretime geçeceklerini kaydetti. Bir yıllık çalışmasının ardından tasarım ve ARGE projesini TÜBİTAK'a sunduklarını belirten Yağlı, TÜBİTAK tarafından makinenin gelişimine destek geldiğini söyledi. Mustafa Yağlı, mikrodozaj makinesinin üretim, yatırım ve istihdam bölümleri içinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)'ya proje sunduklarını, ama olumlu cevap almadıklarını vurguladı.