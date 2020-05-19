İlaç raporlarının süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle, raporla alınan ilaçlara ilişkin yeni bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart’ta sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.

Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.

İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları ise elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunan kişilere, 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.