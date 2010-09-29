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İLAÇ OPERASYONUNDA 11 DOKTOR SERBEST BATMAN (A.A)

29 Eylül 2010 22:05

-İLAÇ OPERASYONUNDA 11 DOKTOR SERBEST BATMAN (A.A) - 29.09.2010 - Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ilaç yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 doktordan 11'i serbest bırakıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu  müfettişlerinin 2008 yılında yürüttüğü incelemenin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında Ankara, Van, Diyarbakır ve Batman'da 36 doktorun gözaltına alındığını söyledi. Batman'da gözaltına alınan 20 doktordan 11'inin emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını bildiren Peker, diğer 9 doktorun sorgunun ardından yarın savcılığa sevk edileceğini söyledi.

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