İlaç mümessillerinden belge ücreti tepkisi

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan mesleki sertifikasyon süreci sonunda yeterlilik sınavını geçenlerden 356 TL belge parası istenmesine tepki gösterildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu\'nun akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, 1 Ocak 2015\'ten itibaren hekim, diş hekimi ve eczacıya doğrudan ziyaret yoluyla tıbbi ürün tanıtımı yapanların, en az lise mezunu olması, yapılacak sınavda başarı göstererek yeterlilik belgesine sahip bulunması şartı getirildi. Tıbbi ilaç mümessilleri bu belgeyi alabilmek için kişi başına 1600 TL\'lik eğitim ve hizmet bedeli ödeyerek, yeterlilik sınavına girdi. Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) üyeleri bu sınavda başarılı olanlardan şimdi de 356 TL belge parası istendiğini belirterek buna tepki gösterdi.

MÜDAD Başkanı Atay Dumlu, konuyla ilgili olarak Alsancak semtinde basın açıklaması yaptı. 30 bin meslektaşlarının mesleki yeterlilik sürecine dahil olduğunu belirten Dumlu, \"Kişi başı 1600 TL eğitim ve hizmet bedeli ödeyerek yeterlilik sınavına tabi olduk. Yeterlilik sınavını başarıyla geçenler, Ürün Tanıtım Temsilcisi sertifikalarını almaya hak kazandı. Toplamda 30 bine yakın başvuru ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bütçesine milyonlarca liralık maddi kaynak sağladık. Zaten 1600 TL verdiğimiz eğitim süreci sonunda, TTCİK şimdi de bizden belge parası adı altında 356 TL istemektedir. Hiçbir dayanağı olmayan bu bedeli kimler neye göre belirledi merak ediyoruz. Ayrıca buna benzer bir uygulama ve böylesine sorumsuzca belirlenmiş bir bedel hiçbir meslek grubunda yok. Bizler Türkiye genelinde 30 bine yakın ilaç mümessili olarak, TTCİK\'in belirlemiş olduğu 356 TL\'lik belge parasını haksız ve yersiz buluyor, sorumlu kişileri duyarlılığa davet ediyoruz. Bu konudaki hak arayışımız hem sosyal hem de hukuki faaliyetlerle devam edecek\" dedi.

İlaç mümessilliğinin meslek grubu olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden MÜDAD İzmir Temsilcisi Levent Yazıcı ise, \"Bizler, Tıbbi Tanıtım Temsilcileri veya Sağlık Bakanlığı\'nın bizlere verdiği unvan ile ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmaktayız. İlaçların piyasaya çıkma aşamasından sonra devam eden çalışmaların en önemli ayağı olan bizler yan etki geri bildirimlerini en kısa sürede Sağlık Bakanlığı\'na aktarmakla yükümlüyüz. Bizler yaptığımız işin önemini bilerek ve bu sorumluluğu kabul ederek içtenlikle ve gururla işimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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