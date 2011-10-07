İlaç kutuları küçülecek, reçete için 3 TL ödenecek

T24 - Hükümet, 35 milyar lirayı aşan sağlık harcamalarını düşürmek için yeni önlemler aldı. Öncelikle ilaç kutuları küçültülerek, ödenen ilaç faturası düşürülecek. İlaç kutularında 30 yerine 10 draje yer alacak. Aile hekimlerinin yazdığı reçeteye de 3 TL ödenecek.







Vatan gazetesinin haberine göre; hükümet, 35 milyar lirayı aşan sağlık harcamalarını düşürmek için bir dizi önlem aldı. Buna göre ilaç kutuları küçültülüp, ödenen ilaç faturası düşürülecek. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğe göre, Aile hekimlerinin yazdığı reçeteye de 3 TL ödenecek. Sağlık Bakanlığı ilaç kutularının küçültülmesi için talimat verdi. Kutularda 30 yerine 10 draje yer alması isteniyor. Bu şekilde fiyatlar düşeceği için SGK’nın ödediği ilaç faturası da azalacak.



Planlanan yeni önlemlere göre artık aile hekimlerinin yazdığı reçeteye de 3 TL ödenecek. Daha önce bu ücret sadece devlet, üniversite ve özel hastanelerdeki doktorlara ilaç yazdırılması halinde ödeniyordu. Vatandaş muayene sonrasında yazdırdığı ilaç karşılığında 3 TL’yi eczanede ilacı alırken ödeyecek.



Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, bir televizyona yaptığı açıklamada, sağlık alanına müdahale etmesi gerekenlerin sağlık profesyonelleri olması gerektiğini ifade ederek, “Sadece sağlık alanında tasarrufa yönelik bir olayı gündeme taşımak ya da buradan bir tasarruf sağlamaya yönelik bir atraksiyonda bulunmak çok doğru bir yaklaşım olarak gelmiyor. Çünkü, ilaç kutularının içindeki drajelerin azaltılması bilimsel kavramlarla yapılabilecek bir şey. O yüzden sağlık profesyonellerinin, Sağlık Bakanlığı nezdinde biraraya gelerek bu olayları, bu olguları tartışması ve buna yönelik gerçekten bilimsel bir veri ortaya koyarak bunların gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir” dedi. “Gördüğümüz kadarıyla son yıllarda Türkiye’de sağlık harcamalarında tasarruf bir deyim haline geldi” diyen Çolak, şöyle devam etti:





“Sağlığa harcanan miktarın önemi yok vatandaş sağlığı açısından. Ama tabii bunun düzenli kullanılması, denetlenmesi ayrı kavramlar. Burada bir usülsüzlük, yanlışlık varsa ortadan kaldırılması hepimizin talebi. Akılcı yöntemin doğru ilaç kullanımından geçtiğini düşünüyoruz.”





