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İlaç içerek intihar girişiminde bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde S

11 Aralık 2017 15:35

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde S.T. (41), çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olay, Bafra ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. S.T. girdiği bunalım sonucu çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden kadının yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.T.\'yi, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen S.T.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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