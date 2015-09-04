İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan 2.07 TL'lik Euro katsayısını yargıya taşındı

Türk Eczacılar Birliği, ilaçların fiyatının belirlenmesinde kullanılan Euro katsayısının 2.00 TL seviyesinden 2.07 TL seviyesine yükselmesini yargıya taşıdı. Eczacılık sektöründeki şirketler, mevcut 3.3 liralık kur üzerinden ithal edilecek ilaçların bu kur seviyesinde satılmasının, firmaları onlarca milyon lira zarara uğratacağını belirtti.

Reuters'in haberine göre, Türkiye'de geçen yıl 14.6 milyar lira büyüklüğe ulaşan ilaç sektöründe, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak Euro kurunun bugünden geçerli olmak üzere 2.07 lira olarak uygulanması şirketlerde kur zararına yol açacak. Sektör temsilcileri, mevcut 3.3 liralık kur seviyesinden ithal edilecek hammaddeyle üretilecek ilacın 2.07 liralık kur üzerinden satılmasının şirketlerde onlarca milyon lira kur zararına neden olacağını belirtirken; kâr marjlarının düşme tehlikesi karşısında Türk Eczacıları Birliği de ilgili kararnamenin bazı maddelerin iptali için konuyu yargıya taşıdı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar 10 Temmuz'da Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak Euro kuru, bir önceki yıl boyunca Merkez Bankası tarafından satılan döviz satış kuru ortalamasının yüzde 70’ine denk gelen uyarlama katsayısı ile çarpılarak belirlenecek. Kararnamedeki geçici maddeyle, bu yılın sonuna kadar esas alınacak euro kuru ise, Nisan-Temmuz ayları arasındaki TCMB satış kuru ortalamasının yüzde 70’i esas alınarak belirlendi.

Buna göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde bugünden itibaren yılsonuna kadar kullanılacak euro kuru, önceki 2 TL seviyesinden 2.07 TL'ye yükseldi. Türkiye'de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için 2004 yılından bu yana "referans fiyat" sistemi uygulanıyor. Bir ilacın, belirlenen AB üyesi ülkelerdeki referansının iskonto hariç en düşük resmi depocuya satış fiyatı, "referans fiyat" olarak nitelendiriliyor. Referans fiyatın belirlenmesi ve TL'ye çevrilmesi sonrasında bu fiyatlar belli oranlarda indirime tabi tutuluyor. Geri ödeme listesine giren ilaçlara ise ilave iskonto da uygulanıyor. Fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak euro kuru 2009'dan 2015 Haziran ayına kadar 1.9595 TL olarak sabitlenmiş, bu durum sektör kârlılığında sert düşüşlere yol açmıştı. Euro kuru Haziran ayında hafif artırılarak 2 liraya yükseltilmişti.