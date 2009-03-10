İlaç fiyatlarına yüzde 8 zam

İlaç fiyatlarına ortalama yüzde 8 oranında zam yapıldı. Bir kutu aspirin 1 lira 26 kuruş oldu.





Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Fiyat Değerlendirme Kurulunun ilaç firmalarının talebi doğrultusunda aldığı karar gereği, ilaç fiyatları yüzde 8 oranında artırıldı.



Ağrı kesici olarak kullanılan Aspirin 500 mg. 20 tablet 1.26 lira olurken, tansiyon ilacı olarak kullanılan Norvac 5 mg. 13.59 lira. Antibiyotiklerden Zinnat 500 mg. 68.98 lira kalp hastalarının kullandığı Digoxin tablet ise 1.54 lira oldu. Eczane ve ilaç depolarının yeni fiyatlarla satış yapmaya başladıkları bildirildi.



Bazı ilaçların eski ve yeni eczane satış fiyatları, TL olarak şöyle:



İlaç………......…..........Eski fiyat…….....Yeni fiyat

Aspirin 500 mg.............1.17................... 1.26

Minoset plus 20 tb....... 3.22................... 3.47

Norvac 5.mg............... 12.59................. 13.59

Vıagra 50 mg.............. 62.09................. 67.45

Dıgoxın tb...................... 1.44................... 1.54

Alfoxıl 1 gr...................... 9.07................... 9.80

Zinnat tb....................... 63.49.................68.98

Azosilin tb..................... 15.55................ 16.78

Salbutol tb...................... 2.38................... 2.56

Termalgine tb.................1.85................... 2.00

Gripin kaşe..................... 0.24...................0.25

Bactrım 30 tb.................. 9.94................ 10.74

Norvasc 30 tb................ 12.59................13.59





