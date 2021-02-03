İlaç fiyatlarına yüzde 22 zam kapıda

Mali sıkıntı yaşadığı bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı ilaçlar için fiyat sınırlaması getirmeye hazırlandığı belirtildi. Buna göre, döviz kurunda yapılacak ayarlama ile bu ay ilaç fiyatlarında yüzde 22’yi bulan zam yaşanacak.

İktidarla muhalefet arasında “Kim batırdı” tartışması sürerken, bütçede kara deliğe dönüşen SGK'nın da bu yıl 82 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Gayrimenkullerini satışa çıkaran SGK şimdi de düzenli olarak ödediği ilaçlarda kısıntıya gitmeye başladı. Bu ay ilaç fiyatlarının yüzde 15 ile 22 arasında zamlanması bekleniyor. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “SGK açığı vatandaşa ödetmek istiyor” dedi. İlk adım da göz tansiyonu ilacında atıldı. CHP’li Taşcıer, “Kullanımı yaygın olan ve göz tansiyonu için kullanılan ilaç için yapılacak ödemelere sınırlama getirildi. Bu uygulamanın başka ilaçlara da getirilmesi bekleniyor” dedi.

“Bu ay ortasında İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenecek ve ilaçlara büyük zamlar gelecek”

CHP'li Gamze Taşcıer, “Bu ay ortasında İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenecek ve ilaçlara büyük zamlar gelecek. Euro kurunun yükselmesiyle ilaçta en az yüzde 15 ile 22 zam bekleniyor. Son tebliğ ile yaygın olarak göz tansiyonu için kullanılan ilaç ödemelerinde de sınırlamaya gidiliyor. Devlet bir kısmını karşılayacak ve vatandaş 120 lira daha kendi cebinden ödemek zorunda kalacak. Yani SGK yoksul vatandaşı kör edecek. SGK'nın açığı vatandaşa ödetilmek isteniyor'' dedi.