İlaç devine 'FETÖ' operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ‘FETÖ'ye yönelik operasyonda, Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, firmanın eski çalışanlarından D.Y, firma yönetimi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "silahlı örgüte yardım etmek", "hükümeti ve TBMM'yi silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak etmek" iddiasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikâyet üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar'ın talimatı doğrultusunda Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Koç, genel müdürü Tuğçe Koç ve insan kaynakları müdürü Ayda Onat'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, eski firma çalışanı D.Y'nin, 15 Temmuz gecesi insan kaynakları müdürü Ayda Onat'ın tüm çalışanlara attığı "Değerli Onko Koçsel ailesi, güvenliğiniz için evden dışarı çıkılmasını kesinlikle önermiyor, en kısa sürede ülkenin sulha kavuşmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla insan kaynakları." şeklindeki e-posta'yı basınla paylaşmasının ardından işten çıkarıldığı ve firma tarafından "Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilere hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak" suçlarından dolayı hakkında dava açıldığı belirtildi.

Söz konusu mailde geçen "sulh" kelimesinin darbe girişimi gecesi TRT 1 canlı yayınında okunan bildiride adı geçen "Yurtta Sulh Konseyi"nden esinlenerek yazıldığının iddia edildiği kaydedildi.