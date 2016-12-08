T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlaç devine 'FETÖ' operasyonu

Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı'nın da aralarında olduğu 3 kişinin tutuklanmasına gerekçe olarak 15 Temmuz gecesi çalışanlara atılan mesaj gösterildi

08 Aralık 2016 22:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ‘FETÖ'ye yönelik operasyonda, Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, firmanın eski çalışanlarından D.Y, firma yönetimi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "silahlı örgüte yardım etmek", "hükümeti ve TBMM'yi silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak etmek"  iddiasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikâyet üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık  Ilgar'ın talimatı doğrultusunda Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri firmanın yönetim  kurulu başkanı İrfan Koç, genel müdürü Tuğçe Koç ve insan kaynakları müdürü Ayda Onat'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı  açıklamada, eski firma çalışanı D.Y'nin, 15 Temmuz gecesi insan kaynakları müdürü  Ayda Onat'ın tüm çalışanlara attığı "Değerli Onko Koçsel ailesi, güvenliğiniz  için evden dışarı çıkılmasını kesinlikle önermiyor, en kısa sürede ülkenin sulha  kavuşmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla insan kaynakları." şeklindeki  e-posta'yı basınla paylaşmasının ardından işten çıkarıldığı ve firma tarafından  "Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilere hukuka aykırı ele geçirmek ve  yaymak" suçlarından dolayı hakkında dava açıldığı belirtildi.

Söz konusu mailde geçen "sulh" kelimesinin darbe girişimi gecesi TRT 1 canlı yayınında okunan bildiride adı geçen "Yurtta Sulh Konseyi"nden esinlenerek yazıldığının iddia edildiği kaydedildi.

 

ETİKETLER

ilaçonko ilaçkocaeliyönetimİrfan Koç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24