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Dünya
Deutsche Welle

İlaç devi Pfizer zehirli iğne için malzeme satmayacak

İlaç devi Pfizer, ürünlerinin ABD’de gerçekleştirilen infazlarda kullanılmaması için sınırlamalara gideceğini açıkladı.

14 Mayıs 2016 14:16


Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer, ürünlerinin ABD'de zehirli iğneyle gerçekleştirilen infazlarda kullanılmasını istemediğini açıkladı. New York Times'ın haberine göre, şirket hayata geçireceği yeni düzenlemeler gereği ölümcül iğnelerde kullanılacak malzemeyi temin etmeyecek.

Merkezi New York'ta bulunan firmadan yapılan açıklamada ‘'Herhangi bir ürünümüzün iğneli infazlarda kullanılmasına kati surette karşıyız'' ifadelerine yer verildi. Firma bunun için, zehirli iğneyle yapılan infazlarda kullanılabilecek belirli ürünlerinin dağıtımını sınırlayacak bir düzenlemeye gideceğini açıkladı.

Zehirli iğne yöntemiyle idam için gereken ilaçların temininin sınırlanması üzerine ABD'de bazı eyaletler infazları yeni ilaç karışımları, elektrikli sandalye ve kurşuna dizme gibi başka yöntemlerle gerçekleştirmeye başlamıştı. ABD ve Avrupa'da 20'den fazla ilaç şirketi, ürünlerinin idamlarda kullanılmasını yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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