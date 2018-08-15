İl Özel İdaresi'nin vidanjöründen dereye atık bırakılmasına soruşturma

KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Demirköy ilçesinde, İl Özel İdaresi\'ne ait resmi plakalı vidanjörden Mutlu Deresi\'ne kanalizasyon atıkları boşaltıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından görüntülenirken, dereye vidanjörden 8 kez atık bırakıldığı öne sürüldü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Demirköy ilçesindeki Balaban köyü mevkisinde, hayvanların sulandığı Mutlu Deresi\'ne, Kırklareli İl Özel İdaresi\'ne ait resmi plakalı vidanjörden kanalizasyon atıkları bırakıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Çevre dernekleri üyeleri, derede hayvanların sulandığını belirterek, kanalizasyon atıklarının, tüm canlıların sağlığını tehdit edeceğini vurguladı.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi\'ne ait vidanjörden dereye atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Bilgin, doğanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Dupnisa Mağarası\'na foseptik yapmamızdaki amaç, dereyi kirletmemek. Kamu görevlisi olarak böyle bir talimat vermemize rağmen gidip, ilgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz. Çevreye zarar vermek açıkça budur. İlgili kişi hakkında soruşturma başlatıldı\" dedi.

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