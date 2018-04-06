İl Milli Eğitim Müdürü'nün 'çakar'lı aracını durdurduğu için açığa alınan polis, göreve iade edildi

İstanbul'da içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin bulunduğu 'çakar' kullanan aracı durdurduğu için hakkında idari soruşturma başlatılıp açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.

İstanbul Valiliği’nce gönderilen tebliğ yazısı üzerine polis memuru N.Ç. eskiden görev yaptığı Bayrampaşa İlçe Emniyete döndü.

Birgün’de yer alan habere göre, polis memuru N.Ç., 28 Şubat tarihinde İstanbul’da durdurduğu çakar lambalı araçla ilgili işlem yapmak isterken, araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve yanındakilerle tartıştığı gerekçesiyle açığa alınmıştı.