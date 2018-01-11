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İl milli eğitim müdürlüğünden okullara 'AKP kongresine katılın' talimatı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kentteki okullara 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı AKP il kongresine katılmaları için yazı gönderdiği belirtildi

11 Ocak 2018 22:40

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı, AKP il kongresi için tüm okullara idareci ve öğretmenlerin katılımını isteyen bir yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın haberine göre, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan AKP İl kongresine, tüm idareci ve öğretmenlerin hazır bulunmasını isteyen bir yazı gönderdi.

Ayrıca katılım için öğretmenlerin telefonlarına da SMS gönderildiği belirtildi.

Okullara gönderilen yazı şöyle:

 

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