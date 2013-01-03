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'İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yangın 46 dakika sonra haber verildi'

Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 10 gün önce yanmasının ardından, itfaiye müdürlüğü yangınla ilgili raporu hazırladı

03 Ocak 2013 10:34

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tarihi binasının yakan yangınla ilgili, itfaiye müdürlüğü bir rapor hazırladı.
 
Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 10 gün önce yanmasının ardından, itfaiye müdürlüğü yangınla ilgili raporu hazırladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü'nün raporunda dikkat çeken nokta, güvenlik görevlilerinin sabaha karşı saat 05.10’da duman kokusu aldıkları yönündeki ifadelerine karşın, itfaiyeye saat 05.56’da haber verilmiş olması.

İtfaiyenin olay yerine 2 dakika sonra ulaştığı belirtilen raporda, bu tür tarihi bir bina için 46 dakikalık gecikmenin önemli olduğu vurgulandı.

Raporda, itfaiye gelmeden önce yangına müdahale edildiği bilgisine de yer verilirken, yangının çıkış nedeni ise olarak ise, birinci katta bulunan muhasebe ve öğretmen hizmet odasındaki elektrik kontağı gösterildi.

Odada bulunan kırtasiye malzemeleri ve halı gibi kolay tutuşabilen malzemelerin varlığı yangının büyümesine neden olduğunun kaydedildiği raporda, olayın, kamera kayıtlarının incelenmesi ve adli soruşturma sonucunda çıkan bulgularla yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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