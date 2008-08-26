İl il Ramazan pidesi fiyatı

Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte birçok ilde fırıncıların meslek örgütleri ile esnaf odaları tarafından belirlenen pide fiyatları, girdi maliyetlerinin hemen hemen aynı olmasına rağmen birçok bölgede farklılıklar gösterdi.



Pideyi en ucuza yiyecek olanların başında Batmanlılar geliyor. Batman'da fırınlarda üretilecek olan 400 gramlık pideler 60 YKr'a satılacak. En pahalı pideyi ise Manisalılar tüketecek. Manisa'da 300 gram ağırlığındaki pidenin 1,25 YTL'ye satışa sunulacağı bildirdi. Buna göre, Batmanlılar pidenin kilogramına 1,5 YTL, Manisalılar ise 4,16 YTL ödeyecek.



İstanbul'da ise geçen yıl 1,5 YTL'den satılan 450 gramlık pidenin ağırlığı bu yıl 400 grama düşürülerek, aynı fiyattan satılmasına karar verildi. Geçen yıl 2 YTL'ye satılan 600 gramlık pidenin fiyatı ise 2,25 YTL olarak açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Halk Ekmek Fabrikası ise bu yıl 350 gramlık pidenin satış fiyatını 50 YKr olarak belirledi. Yetkililer, Ramazan boyunca günde 30 bin adet pide üretileceğini bildirdi.



Ankara Fırıncılar Odası ise geçen yıl 300 gramı 75 YKr'den satılan ramazan pidesinin bu yıl 300 gramının 1 YTL'ye satılacağını açıkladı.



Ramazan pidelerinden 450 gramlıkların 1,5 YTL, 600 gramlık olanların ise 2 YTL'ten satılmasını planlayan oda yönetimi, fiyat tekliflerini Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odasına sundu.



Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası da ramazan boyunca pide üretecek. Yetkililer, pidenin 300 gram olmasının planlandığını belirterek, 60 YKr'den satışa sunulacağını kaydetti.



Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Belediye Halk Ekmek Fabrikası da üreteceği 350 gram ağırlığındaki pideyi, geçen yılki fiyat olan 60 YKr'ye satma kararı aldı.



Kayseri'de ramazan boyunca günde 250 bin adet pide üretmeyi hedefleyen fırıncılar, 300 gramlık pideyi 55 YKr'den satışa sunacak. Yetkililer, pidelerin özelliklerine göre fiyatlarının da değiştiğini belirterek, 600 gramlık pidenin 1,10 YKr, 300 gramlık yumurtalı ve susamlı pidenin 70 YKr, 600 gramlık yumurtalı ve susamlı pidenin ise 1,40 YKr'den satılacağını belirtti.



Konya Fırıncılar Odası ise ramazan pidesini geçen yılki fiyatla satışa sunulacağını açıklayarak, 300 gram sade pidenin 75 YKr olacağını bildirdi. Konya'da Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Halk Ekmek Fabrikası ise 300 gramlık pideyi 45 YKr'ye satacak. Erzurum, Adana ve Gaziantep'te de 300 gram ağırlığındaki pidenin fiyatı 70 YKr olarak belirlendi.



Ramazan pidesinin illere göre satış fiyatları



.....İl............ Ağırlığı....... Fiyatı.......... Kilo Fiyatı

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İstanbul...... 400 gram..... 1,5 YTL....... 3,75 YTL

Ankara........ 300 gram..... 1 YTL......... 3,33 YTL

İzmir............ 250 gram..... 75 YKr........ 3 YTL

Rize............. 600 gram..... 2 YTL......... 3,33 YTL

Kars..............600 gram..... 1,3 YTL....... 2,16 YTL

Ağrı...............600 gram..... 1,2 YTL....... 2 YTL

Zonguldak... 500 gram..... 1,5 YTL....... 3 YTL

Tekirdağ......450 gram..... 1,5 YTL....... 3,33 YTL

Diyarbakır....450 gram..... 1 YTL..........2,22 YTL

Bingöl........ 450 gram..... 1 YTL......... 2,22 YTL

Tokat......... 450 gram..... 75 YKr........ 1,66 YTL

Edirne.........400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL

Erzincan..... 400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL

Kütahya.......400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL

Giresun...... 400 gram..... 90 YKr........ 2,25 YTL

Şanlıurfa.....400 gram..... 80 YKr........ 2 YTL

Batman.......400 gram..... 60 YKr........ 1,5 YTL

Ordu.......... 350 gram..... 1,25 YTL......3,57 YTL

Bursa........ 350 gram..... 1 YTL......... 2,85 YTL

Karabük......350 gram..... 1 YTL......... 2,85 YTL

Sinop.......... 350 gram..... 75 YKr........ 2,14 YTL

Samsun.......330 gram..... 80 YKr........2,42 YTL

Gümüşhane..325 gram..... 75 YKr........ 2,30 YTL

Manisa....... .300 gram..... 1,25 YTL......4,16 YTL

Trabzon......300 gram..... 90 YKr........ 3 YTL

Burdur........300 gram..... 90 YKr........ 3 YTL

Konya..........300 gram..... 75 YKr........ 2,50 YTL

Mersin....... 300 gram..... 75 YKr........ 2,50 YTL

Muş............ 300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL

Adana........300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL

Erzurum......300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL

Gaziantep....300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL

Karaman.....300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Niğde......... 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Nevşehir......300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Siirt.............. 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Amasya........300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Aksaray.......300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL

Kayseri....... 300 gram..... 55 YKr........ 1,85 YTL

Iğdır.............300 gram..... 50 YKr........ 1,66 YTL

Antalya........250 gram..... 75 YKr..........3 YTL

Yozgat........250 gram..... 60 YKr........ 2,40 YTL

Van............ 250 gram..... 60 YKr........ 2,40 YTL

Hakkari...... 250 gram..... 45 YKr........ 1,80 YTL

Bitlis.......... 230 gram..... 50 YKr........ 2,17 YTL

Isparta........200 gram..... 60 YKr........ 3 YTL

Sivas..........200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL

Malatya.......200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL

Çorum........200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL

Kırşehir.......200 gram..... 40 YKr........ 2 YTL



Halk Ekmek fabrikalarının pide satış fiyatları



İl...............Ağırlığı........ Fiyatı...... Kilo Fiyatı

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İstanbul..... 350 gram.... 50 YKr... 1,42 YTL

Ankara....... 300 gram.... 60 YKr... 2 YTL

