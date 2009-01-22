İl il dolaşıp, ‘AKP’ye oy vermeyin’ demişti

Çalışma hayatına 1957 yılında girdi. 1975 yılında Türk Metal Sendikası’nın başına oturdu. Basında sık sık Ergenekon’un finansörü olduğu iddia edildi. Türk Metal Sendikası’nın Türkiye’nin en zengin sendikalarından biri olduğu dilden dile dolaşıyor. Özbek’in ise hatırı sayılır bir mal varlığı olduğu iddia ediliyor. Temel hedefinin Avrasya birliğini oluşturmak olduğunu açıkça dile getiriyordu.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



1957’de Makine Kimya Endüstrisi’nde (MKE) çalışma hayatına atılan Mustafa Özbek, 14 yıl işçi olarak çalıştı. 1971’de sendikacılık hayatına girdi ve 4 yıl sonra Türk Metal Sendikası’nın genel başkanlık koltuğuna oturdu. Türk Metal Sendika’nın 34 yıldır değişmez başkanı.



270 bin civarında üyesi olan sendika, her işçinden bir günlük yevmiyesini, sendika üyelik aidatı olarak alıyor. Mustafa Özbek’in yönettiği aylık gelirin yaklaşık 10 milyon lira seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca sendikanın hatırı sayılır seviyede taşınmaz mal varlığı olduğu da biliniyor.



Türk Metal İş Sendikası, Türkiye’nin en zengin sendikalarından biri olarak gösteriliyor.



Özbek’in KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yakın ilişkileri var. İki 5 yıldızlı otelin yanı sıra Avrasya TV’nin de gizli sahibi olduğu iddia ediliyor.



Türkiyem Topluluğu adı altında bir hareket de başlatan Mustafa Özbek, 2004 yerel seçimleri öncesinde Anadolu illerini dolaşıp iktidar partisine oy verilmemesini istedi.



Türk-İslam sentezine yakın



Mustafa Özbek, milliyetçi – sağ bir dünya görüşüne sahip. Türk-İslam sentezini savunan Büyük Birlik partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’ndan daha keskin olduğu konuşuluyor. Temel amacının Avrasya birliğini oluşturmak olduğunu sık sık dile getiriyordu. Nitekim AB’ye karşı çıkıyor, Türk milliyetçiliğine ilişkin Ankara’da bilboardlara Türk Metal imzasıyla ilanlar veriliyordu. Avrasya TV’de uzun süreli programlara katılıyor, iddialara göre Özbek, ‘tamam’ diyene kadar program sürüyordu.



Bir süredir hakkında Ergenekon’a finansman sağladığı iddiaları dolaşıyordu.



Özbek, sendikacılık faaliyetlerinde de sert söylemleriyle dikkat çekiyor. Metal sektöründe faaliyet gösteren patronlara seslenerek "Ümüğünüzü sıkar, sizi ciyak ciyak bağırtırız" demişti.



Mustafa Özbek, bir grup aydının başlattığı ‘Özür diliyorum’ kampanyasına karşı ‘Dedelerimizin katillerinden neden özür dileyelim’ kampanyasının öncüleri arasında.



Özbek Cumhuriyet Gazetesi’nin Strateji ekinde yazılar kaleme alıyor. 2005 yılındaysa Cumhuriyet Gazetesi’nin yüzde 40’ını satın almak için Cumhuriyet Vakfı ile pazarlık masasına oturdu.



Suç duyurusunda bulunulmuştu



Türk Metal Sendikası, Ekim 2008’de de gündeme gelmişti. Sendikanın Manisa Şube Başkanı Mehmet Ali Özaltın Mustafa Özbek ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, ‘sendikayı zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Türk Metal Sendikası’nın öncülüğünde kurulan Avrasya Metal İşçileri Federasyonunun Başkanlığında Mustafa Özbek`in bulunduğu ve buradan maaş aldığı belirtilen dilekçede, federasyona bağlı 19 yabancı sendikanın aidat ödemediği, tüm giderlerin Türk Metal tarafından karşılandığı savunuldu. Bunun, sendikanın gereksiz olarak gider yapmasına neden olduğu ifade edilen dilekçede, “Karşılığında ise Mustafa Özbek’e ilave bir maaş ve unvan sağlamaktadır” denildi.



Musa’nın Çocukları’nın finansörü!



Özaltın, suç duyurusunun ardından gazetecilerin, “Yazar Ergun Poyraz’ın (Ergenekon’dan halen tutuklu) kitaplarının Türk Metal tarafından finanse edildiği” iddialarının sorulması üzerine, şunları kaydetti: “Bize bunlar geldi. Bakıyorum şu anda Ergun Poyraz içeride. Musa’nın Çocukları diye bir kitabı geldi. Bunun içerisinde bizim hemşehrimiz Sayın Bülent Arınıç’a yönelik de birtakım iddialar vardı. Sendikanın asıl işlerinin bunlar olduğu konusunda ciddi kaygılarımız var. Bu kitaplar, sendika tarafından bize verildi.”



İşte malvarlığı



Mustafa Özbek ile ilgili basında çıkan haberlerin en başındaysa Özbek’in mal varlığı ile ilgili iddialar geliyor.



İddialara göre Mustafa Özbek’in mal varlığı:



- Kırıkkale-Samsun yolunda HABAŞ Gaz Dolum Tesisleri,

- Ankara Çankaya’da 2 apartman,

- Kuşadası’nda villa,

- Ankara Çubuk yolunda 12 dönümlük arazi üzerinde havuzlu villa,

- Ankara Çubuk yolunda Metal Kooperatifi’nde dubleks villa,

- Ankara Keçiören’de 2 daire,

- Ankara Bahçelievler’de 2 daire,

- Ankara Bilkent’te villa,

- Ankara ODTÜ Kooperatifi’nde hisse,

- Ankara Gazi Üniversitesi Kooperatifi’nde dubleks villa.

- Bursa’da daire,

- Kırıkkale’de 5 katlı, 10 daireli apartman, (Burada, Orman İşletme Müdürlüğü kiracı olarak oturuyor.)

- İzmir’de kooperatif hissesi,

- Kıbrıs-Girne Çatalköy’de 15 dönüm arazi üzerinde 2 villa,

- Kırıkkale’de 40 dönüm arazi,

- Ankara OSTİM’de tüp gaz dolum tesisi,

- Kendine ait bir jeep, eşi ve çocuklarına ait 4 otomobil,

- Ankara Beysukent’te 4 katlı villa,

- Ankara Beysukent’te villa,

- Ankara Çayyolu’nda kooperatif hissesi



Kıbrıs’taki malvarlıkları



- Kıbrıs-Girne Çatalköy'de 15 dönüm arazi üzerinde 2 villa

- Kıbrıs-Girne Karaoğlu Mahallesi'nde daire

- Kıbrıs Ozanköy'de 15 dönüm arazi

- Yukarı Girne'de 1 daire

- Küçükkaymaklı'da 1 daire

- Kızılbaş Organize Sanayi'de tekstil fabrikası

- Kıbrıs'ın en lüks semtinde 15 daire

- Tarla, arsa, bahçeli bir ev ve değerli ağaçlar...

- Kıbrıs-Girne Çatalköy'de 15 dönüm arazi üzerinde 2 villa

- Kıbrıs-Girne Karaoğlu Mahallesi'nde daire

- Kıbrıs Ozanköy'de 15 dönüm arazi

- Yukarı Girne'de 1 daire

- Küçükkaymaklı'da 1 daire

- Kızılbaş Organize Sanayi'de Tekstil fabrikası

- Kıbrıs'ın en lüks semtinde 15 daire

- Tarla, arsa, bahçeli bir ev ve değerli ağaçlar.

