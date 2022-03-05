İl il 8 Mart programları: “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı mücadelemizi büyütüyoruz”

Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin dört yanında sokağa çıkıp kadın cinayetlerine ve istismarına ses çıkaracak; bir dizi yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirecek.

İşte kent kent eylem programı

İstanbul

Türkiye’de on yıllardır her 8 Mart haftasında gündüz mitingi yapılıyor. İstanbul’da 8 Mart Kadın Platformu tarafından örgütlenen bu mitinglerde feminist kadınlar, kadın örgütleri, siyasi partilerden kadınlar bir araya geliyor.

Bu sene de 6 Mart Pazar günü 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 13.30’da 8 Mart Büyük Kadın Buluşması için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde buluşulacak.

8 Mart Salı günü Feministlerin çağrısıyla saat 19.30’da 20. kez düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim’de buluşulacak.



Ankara

4 Mart Cuma: Keçiören Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.00’de kadınlar Yunus Emre (Direniş) Parkı’nda bir araya gelecek.

5 Mart Cumartesi: Batıkentli kadınların çağrısıyla saat 16.00’da kadınlar Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda bir araya gelecek.

6 Mart Pazar: Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar saat 15.00’te miting için Anıtpark’ta bir araya gelecek.

8 Mart Salı: Feministlerin çağrısıyla saat 19.30’da 16. Feminist Gece Yürüyüşü için Madenci Anıtı’nda bir araya gelip Sakarya Meydanı’na yürüyecekler.



İzmir

5 Mart Cumartesi: İzmir Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla saat 18.00’de Konak İskele önünde bir araya gelinecek.

8 Mart Salı: İzmir Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.00’de kadınlar Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek.

8 Mart Salı: Feministlerin çağrısıyla saat 20.00’de Feminist Gece Yürüyüşü için Alsancak eski Leman Kültür önünde bir araya gelecek.



İzmir/Dikili:

8 Mart Salı: Dikili Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.00’de kadınlar Dikili Bülent Ecevit Parkı’nda buluşup Atatürk Meydanı’na yürüyecek.



Muğla/Datça

6 Mart Pazar: Datça Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 16.00’da kadınlar Yazıköy Düğün Salonu’nda bir araya gelecek.

8 Mart Salı: Datça Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar saat 10.00’da Pir Sultan Abdal Derneği’nde kahvaltıda bir araya gelecek. Saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda kadın buluşması düzenlenecek. Saat 15.30’da Demokrasi Evi’nde buluşulacak. Saat 16.00’da yürüyüş olacak. Saat 16.30’da meydanda bir araya gelinecek. Saat 17.00’de “Kadın, Yaşam, Özgürlük” Anıt Ağacının yanında basın açıklaması yapılacak. Saat 19.30’da gece yürüyüşü için PTT önünde buluşulacak.



Muğla/Bodrum:

8 Mart Salı: Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla saat 19.00’da kadınlar Tepecik Camii Meydanı’nda buluşacak.

Aydın:

8 Mart Salı: Aydın Kadın Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla ilk kez düzenlenecek 8 Mart Aydın Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da Sevgi Yolu’nda bir araya gelinecek.

Antalya

6 Mart Pazar: Antalya Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar saat 14.00’te miting için Aydın Kanza Parkı’nda bir araya gelecek.

8 Mart Salı: Feministlerin çağrısıyla saat 19.00’da 9. Feminist Gece Yürüyüşü için Üç Kapılar’da bir araya gelecekler.

Bursa:

8 Mart Salı: Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.00’de Fomara Meydanı’nda buluşacak kadınlar Kent Meydanı’na yürüyecek.

Edirne:

8 Mart Salı: Edirne Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.00’de kadınlar Saraçlar Caddesi’nde bulunan PTT önünde bir araya gelecek.

Çanakkale:

8 Mart Salı: Çanakkale Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 19.30’da kadınlar Golf Çay Bahçesi’nde bir araya gelecek.

Eskişehir:

8 Mart Salı: Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar Espark Bağlar Kapısı’nda bir araya gelecek.

Mersin:

6 Mart Pazar: Mersin Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 14.00- 16.00 arası Özgecan Aslan Meydanı’nda şenlik (Müzik dinletisi, takas şenliği, serbest kürsü) olacak.

8 Mart Salı: Saat 19.30’da 8. Mersin Feminist Gece Yürüyüşü için Kushimoto Sokağı’nda bir araya gelinecek.

Mersin/Tarsus:

8 Mart Salı: Tarsus Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.00’de kadınlar Tarsus Yarenlik Alanı’nda (Halk Eğitim Merkezi önü) bir araya gelecek.

Adana:

6 Mart Pazar: Adana Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 14.00’te kadınlar Kasım Gürlek Köprüsü’nde bir araya gelerek Uğur Mumcu Parkı’na yürüyecek.

8 Mart Salı: Adana Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar 5 Ocak Parkı’ndan Atatürk Parkı’na Feminist Gece Yürüyüşü düzenleyecek

Hatay:

8 Mart Salı: Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar Köprübaşı’nda bir araya gelerek 19.00’da Saray Caddesi’nde yürüyüş düzenleyip Antakya Parkı’nda basın açıklaması yapacak.

Hatay/İskenderun:

8 Mart Salı: İskenderun Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.30’da kadınlar Boyacılar Parkı’nda bir araya gelecek.

Gaziantep:

8 Mart Salı: Gaziantep Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar Kırkayak Parkı’nda bir araya gelecek.

Samsun:

6 Mart Pazar: Samsun Kadın Dayanışması’nın çağrısıyla saat 16.00’da kadınlar Türkiş Sahil’de bir araya gelerek 8 Mart eylemine çağrı yapacak.

8 Mart Salı: Samsun Kadın Dayanışması’nın çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar Eski Vergi Dairesi önünde (Küçük Pazar önü) bir araya gelecek.

Artvin/Kemalpaşa:

6 Mart Pazar: Kemalpaşa’da saat 15.00’te kadınlar Ecevit Tesisleri’nde bir araya gelecek.

Artvin/Hopa:

8 Mart Salı: Hopa’da saat 16.30’da kadınlar Hopa Parkı’nda bir araya gelecek.

Trabzon:

8 Mart Salı: Trabzon Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.30’da kadınlar Uzun Sokak’taki Derya Kitapevi önünde bir araya gelecek.

Bartın:

8 Mart Salı: Bartın Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.30’da kadınlar Hükümet Caddesi’nde bulunan eski Belediye önünde bir araya gelecek.

Sinop:

8 Mart Salı: Sinop Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17.30’da kadınlar Eski Cezaevi önünde bir araya gelecek.

Kocaeli:

8 Mart Salı: Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi’nin ortak çağrısıyla saat 18.30’da kadınlar Belediye İş Hanı önünde bir araya gelecek.

Denizli:

6 Mart Pazar: Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla saat 17.00’de Feminist Gece Yürüyüşü’ne çağrı için Candoğan’da basın açıklaması yapılacak.

8 Mart Salı: Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla saat 18.30’da Feminist Gece Yürüyüşü için Valilik karşısında bulunan Atatürk Parkı’nda toplanılacak.

Malatya:

8 Mart Salı: Malatya Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 14.00’te Soykan Parkı’nda basın açıklaması yapılacak.

Dersim:

8 Mart Salı: Dersim Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 11.00’de Sanat Sokağı’nda toplanıp Seyit Rıza Meydanı’na yürünecek.

Mardin:

8 Mart Salı: Mardin Şahmaran Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 13.00’te Nusaybin’de bir araya gelinecek.

Erzincan:

8 Mart Salı: Erzincan Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 16.30’da kadınlar Çağlayan Duraklarında bir araya gelecek.

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