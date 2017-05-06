İl il 6 Mayıs anmaları

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 45. yıl dönümünde Emek Gençliği, 17 merkezde anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

Türkiye gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, katledilişlerinin 45. yılında yarın Emek Gençliği tarafından 17 merkezde anılacak.

6 Mayıs 1972'de idam edilen 'Üç fidan' için yapılacak anma etkinlikleri şöyle:

İSTANBUL

Saat 18.00’de Taksim AKM önünde buluşularak Dolmabahçe’ye yürünecek. Yürüyüşe, ihraç edilen akademisyenler, sanatçı ve aydınlar da katılacak. Yürüyüş, Dolmabahçe’deki anma programı ile sonlanacak.

ANKARA

Saat 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirilecek. Anma için Karşıyaka Mezarlığı 2 nolu kapıda toplanılacak.

İZMİR

18.30'da Alsancak Sevinç Pastanesi önünde buluşularak yürüyüş gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR

Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube bürosunda, saat 14:00'te sinevizyon gösterimi ve anma etkinliği gerçekleştirilecek.

KOCAELİ / İZMİT

Saat 18.00’de Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması düzenlenecek.

ESKİŞEHİR

Saat 14.00'te Adalar mevki Migros önünde basın açıklaması yapılacak.

Saat 15.00'te EMEP Eskişehir il binasında 'Gençlik mücadelesi' konulu forum gerçekleştirilecek.

DENİZLİ

18.00'de basın açıklaması, 19.00'da EMEP Denizli il binasında belgesel gösterimi ve anma etkinliği yapılacak.

UŞAK

Tiritoğlu Parkı'nda saat 18.30'da buluşulacak.

ANTALYA

Saat 18.00'de Attalos Meydanı'nda buluşulacak.

ÇANAKKALE

17.00'de Golf Aile Çay Bahçesinde toplanılarak iskeleye yürüyüş gerçekleştirilecek.

LÜLEBURGAZ

15.00'te Pardon Gençlik Kültürevinde 'Fırtınanın Çocukları' belgesel film gösterimi yapılacak.

AYDIN

16.00'da Zencefil Cafe'de belgesel gösterimi ve anma etkinliği düzenlenecek.

KUŞADASI

Saat 20.00'de Erkan Yücel Sahnesi'nde belgesel gösterimi ve anma etkinliği yapılacak.

DİDİM

Didim Cemevi'nde saat 20.00'de anma etkinliği yapılacak.

MUĞLA

Saat 14.00'te 'Fırtınanın Çocukları' belgeselinin gösterimi yapılacak. 16.00'da '68'den bugüne gençlik hareketi ve mücadelesi' söyleşisi yapılacak.

ÇİĞLİ

16.30'da Çiğli Yeni Kaymakamlık karşısında buluşulacak.

NARLIDERE

20.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda toplanılacak.

BORNOVA

18.30'da Büyükpark Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşulacak.