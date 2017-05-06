İl il 6 Mayıs anmaları

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 45. yıl dönümünde Emek Gençliği, 17 merkezde anma etkinlikleri gerçekleştirecek.
Türkiye gençlik hareketinin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, katledilişlerinin 45. yılında yarın Emek Gençliği tarafından 17 merkezde anılacak.
6 Mayıs 1972'de idam edilen 'Üç fidan' için yapılacak anma etkinlikleri şöyle:
İSTANBUL
Saat 18.00’de Taksim AKM önünde buluşularak Dolmabahçe’ye yürünecek. Yürüyüşe, ihraç edilen akademisyenler, sanatçı ve aydınlar da katılacak. Yürüyüş, Dolmabahçe’deki anma programı ile sonlanacak.
ANKARA
Saat 12.00'de Karşıyaka Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirilecek. Anma için Karşıyaka Mezarlığı 2 nolu kapıda toplanılacak.
İZMİR
18.30'da Alsancak Sevinç Pastanesi önünde buluşularak yürüyüş gerçekleştirilecek.
DİYARBAKIR
Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube bürosunda, saat 14:00'te sinevizyon gösterimi ve anma etkinliği gerçekleştirilecek.
KOCAELİ / İZMİT
Saat 18.00’de Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması düzenlenecek.
ESKİŞEHİR
Saat 14.00'te Adalar mevki Migros önünde basın açıklaması yapılacak.
Saat 15.00'te EMEP Eskişehir il binasında 'Gençlik mücadelesi' konulu forum gerçekleştirilecek.
DENİZLİ
18.00'de basın açıklaması, 19.00'da EMEP Denizli il binasında belgesel gösterimi ve anma etkinliği yapılacak.
UŞAK
Tiritoğlu Parkı'nda saat 18.30'da buluşulacak.
ANTALYA
Saat 18.00'de Attalos Meydanı'nda buluşulacak.
ÇANAKKALE
17.00'de Golf Aile Çay Bahçesinde toplanılarak iskeleye yürüyüş gerçekleştirilecek.
LÜLEBURGAZ
15.00'te Pardon Gençlik Kültürevinde 'Fırtınanın Çocukları' belgesel film gösterimi yapılacak.
AYDIN
16.00'da Zencefil Cafe'de belgesel gösterimi ve anma etkinliği düzenlenecek.
KUŞADASI
Saat 20.00'de Erkan Yücel Sahnesi'nde belgesel gösterimi ve anma etkinliği yapılacak.
DİDİM
Didim Cemevi'nde saat 20.00'de anma etkinliği yapılacak.
MUĞLA
Saat 14.00'te 'Fırtınanın Çocukları' belgeselinin gösterimi yapılacak. 16.00'da '68'den bugüne gençlik hareketi ve mücadelesi' söyleşisi yapılacak.
ÇİĞLİ
16.30'da Çiğli Yeni Kaymakamlık karşısında buluşulacak.
NARLIDERE
20.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda toplanılacak.
BORNOVA
18.30'da Büyükpark Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşulacak.