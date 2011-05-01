-İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ SİLİFKE (A.A) - 30.04.2011 - Mersin İl Genel Meclisinin MHP'li üyesi Durmuş Ali Gölgeli, Silifke ilçesinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gölgeli (51), ilçeye 30 kilometre mesafedeki Gökbelen köyünde, arkadaşı İbrahim Akduman ile otururken, yanlarına Mustafa B. geldi. Bir süre sohbet eden bu kişiler arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa B, aracından aldığı pompalı tüfekle Gölgeli ve Akduman'a ateş açtı. İki bacağından ve kollarından yaralanan Gölgeli, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Akduman ise Silifke Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mersin'e sevk edildi. Mustafa B, olayın ardından jandarma tarafından Gökbelen köyünde yakalandı. Mustafa B'nin, İl Genel Meclisi üyeliği görevinden önce Gökbelen köyü muhtarı olan Gölgeli'nin karşısında muhtarlığa aday olup, seçimi kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından Gölgeli'nin yakınları ve partililer hastaneye akın etti. Soruşturma sürüyor.