İl Genel Meclisi başkanının şoförü motosiklet kazasında öldü

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş\'in makam şoförü, 24 yaşındaki Yasin Bingün, yönetimindeki motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu öldü.

Kaza, Edirne kent merkezinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş\'in makam şoförü Yasin Bingün, yönetimindeki motosikletle Ziraat Bankası kavşağında dönüş yapmak isteyen Vedat Çelik, yönetimindeki 22 AG 405 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmasının etkisiyle motosikletten düşen ve başında kask bulunmayan Bingün, ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yasin Bingün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ardından gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Vedat Çelik ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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