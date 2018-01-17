İl Emniyet Müdürlüğü'nü kütüphaneye çevirdiler

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Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Atakum Denizevleri Ortaokulu öğrencileri 'Oku, Anla, Yaşa Projesi' kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü binası lobisinde polislerle birlikte kitap okudu

17 Ocak 2018 16:31

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Atakum Denizevleri Ortaokulu öğrencileri \'Oku, Anla, Yaşa Projesi\' kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü binası lobisinde polislerle birlikte kitap okudu.
Atakum Denizevleri Ortaokulu\'nda eğitim ve öğretim gören 100 öğrenci bugün Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen \'Oku, Anla, Yaşa\' projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına gelip polislerle birlikte kitap okudu. Hizmet binasının lobisinde öğrenci ve polisler yere oturarak birlikte kitap okudu. Kitap okumak için heryerin uygun ortam olduğunu anlatmak için böyle bir çalışmanın yapıldğı belirtildi. 

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