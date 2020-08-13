İl başkanı, açılışa HDP'liler davetli diye Gelecek Partisi'nden istifa etmiş!

Gelecek Partisi’nin 26 Temmuz’da yapılan genel merkez binası açılışına HDP’lilerin de davet edilmesine tepki gösteren Giresun İl Başkanı Hücum Ahmet Yılmaz, istifa ettiğini duyurdu. Ahmet Yılmaz, partisinin 26 Temmuz’da Ankara’daki Genel Merkez binasının açılışına HDP’li milletvekilleri ve il genel meclis üyesinin de davet edildiği gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“26 Temmuz’da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara’ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım.”