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IKYB'li Resul, tedavi için Türkiye üzerinden Almanya'ya götürülecek

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul'ün, 'bağırsak kangreni' teşhisi konulmasının ardından Türkiye üzerinden tedavi için Almanya'ya götürüleceği belirtildi

15 Kasım 2017 16:57

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul\'ün, \'bağırsak kangreni\' teşhisi konulmasının ardından Türkiye üzerinden tedavi için Almanya\'ya götürüleceği belirtildi. Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yaptığı \'bağımsızlık referandumu\' sonrası IKBY\'ye hava sahasını kapatmıştı. 
IKBY\'ye yakınlığıyla bilinen \'Rudaw\' televizyonunda yer alan habere göre, 11 Kasım günü rahatsızlanan ve kendisine \'bağırsak kangreni\' teşhisi konulan IKYB Birinci Genel Sekreter Yardımcısı 72 yaşındaki Resul, bugün tedavi için Türkiye üzerinden Almanya\'ya götürülecek. Resul\'ün özel uçakla Süleymaniye Uluslararası Havalimanı\'ndan havalanarak, Türkiye üzerinden Almanya\'nın başkenti Berlin\'e götürüleceği belirtildi. Özel doktoru Dara Reşid, Resul\'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini; ancak kendisini yoğun bakımda tuttuklarını söyledi.
TÜRKİYE, HAVA SAHASINI KAPATMIŞTI
Öte yandan Türkiye, IKBY\'nin 25 Eylül\'de yaptığı \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından hava sahasını IKBY\'ye kapatmıştı. Bu nedenle Erbil ve Süleymaniye\'ye yapılan uçak seferleri de durdurulmuştu.
Irak\'ın Süleymaniye kentinde, 12 Kasım\'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremden sonra yardım ve arama kurtarma ekibi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait kargo uçağıyla Süleymaniye\'ye gitmişti. 

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