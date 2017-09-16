IKYB parlamentosu referanduma 'evet' dedi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda yapılan oylamada, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu oy çokluğuyla kabul edildi.

İki yıl aradan sonra ilk oturumunu yapan IKYB parlamentosunda çoğunluğu Kürt milletvekilleri oluşturuyor. Oylamada çoğunluk bağımsızlık referandumundan yana oy kullandı.

Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki’nin yönettiği oturumda 65 vekilin referandum lehinde oy kullanmasının ardından bağımsızlık referandumunun yapılmasının kabul edildiği duyuruldu. Muhalefet vekilleri parlamentonun iki yıl aradan sonraki ilk oturumunu boykot etti.

Barzani: Referandumu ertelemeyeceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani de uluslararası tüm tepkilere karşın cuma günü oylama öncesi bağımsızlık referandumu planlarında kararlı olduklarını açıkladı.

Barzani Erbil'deki açıklamasında referandum tarihinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "O tarihe kadar referandumun yerine geçebilecek bir alternatif almadık" şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı İbadi Yıldırım ile görüştü

Irak başbakanı Haydar El İbadi ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın cuma günü bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. Irak başbakanlık ofisinden verilen bilgide, İbadi'nin Yıldırım'a IKYB'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin kaygılarını ilettiği belirtildi.

İbadi'nin olası bir bağımsızlık referandumunun bölge ve halkların güvenliği için bir tehlike olduğunu belirttiği endişelerini dile getirdiği bilgisi verildi.

Bağdat yönetimi başta Kerkük meselesi olmak üzere bölgenin güvenliğini tehlikeye düşüreceğini öne sürerek Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor. 2014 yılında IŞİD tehdidi nedeniyle Peşmerge birlikleri Kerkük'e konuşlanmıştı.

Geçen aylarda da kentteki kamu binalarına Kürt bayrağı çekilmesi sonrası Kerkük'ün IKYB mi yoksa Bağdat yönetimine mi bağlı olduğu tartışmaları başlamıştı. Kerkük'ün resmi statüsü anayasaya göre bir referandumla belirlenecekti ancak söz konusu referandum henüz yapılmadı.

Türkiye ve İran da Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor. ABD ise IŞİD'e karşı mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle referandum tarihini doğru bulmadığını açıklamıştı. (hiper linkler gelecek)

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/GA/BÖ