T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IKYB parlamentosu referanduma 'evet' dedi

İki yıl aradan sonra ilk oturumun düzenlendiği Kuzey Irak parlamentosunda yapılan oylamada, bağımsızlık referandumuna yeşil ışık yakıldı. IKBY Başkanı Barzani referandumun ertelenmeyeceğini söyledi.

16 Eylül 2017 00:41

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda yapılan oylamada, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu oy çokluğuyla kabul edildi.

İki yıl aradan sonra ilk oturumunu yapan IKYB parlamentosunda çoğunluğu Kürt milletvekilleri oluşturuyor. Oylamada çoğunluk bağımsızlık referandumundan yana oy kullandı.

Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki’nin yönettiği oturumda 65 vekilin referandum lehinde oy kullanmasının ardından bağımsızlık referandumunun yapılmasının kabul edildiği duyuruldu. Muhalefet vekilleri parlamentonun iki yıl aradan sonraki ilk oturumunu boykot etti.

Barzani: Referandumu ertelemeyeceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani de uluslararası tüm tepkilere karşın cuma günü oylama öncesi bağımsızlık referandumu planlarında kararlı olduklarını açıkladı.

Barzani Erbil'deki açıklamasında referandum tarihinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "O tarihe kadar referandumun yerine geçebilecek bir alternatif almadık" şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı İbadi Yıldırım ile görüştü

Irak başbakanı Haydar El İbadi ile Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın cuma günü bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. Irak başbakanlık ofisinden verilen bilgide, İbadi'nin Yıldırım'a IKYB'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin kaygılarını ilettiği belirtildi.

İbadi'nin olası bir bağımsızlık referandumunun bölge ve halkların güvenliği için bir tehlike olduğunu belirttiği endişelerini dile getirdiği bilgisi verildi.

Bağdat yönetimi başta Kerkük meselesi olmak üzere bölgenin güvenliğini tehlikeye düşüreceğini öne sürerek Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor. 2014 yılında IŞİD tehdidi nedeniyle Peşmerge birlikleri Kerkük'e konuşlanmıştı.

Geçen aylarda da kentteki kamu binalarına Kürt bayrağı çekilmesi sonrası Kerkük'ün IKYB mi yoksa Bağdat yönetimine mi bağlı olduğu tartışmaları başlamıştı. Kerkük'ün resmi statüsü anayasaya göre bir referandumla belirlenecekti ancak söz konusu referandum henüz yapılmadı.

Türkiye ve İran da Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor. ABD ise IŞİD'e karşı mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle referandum tarihini doğru bulmadığını açıklamıştı. (hiper linkler gelecek)

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey IrakBaşkanı BarzaniKürdistan Bölgesel YönetimiEylülIKYBKürtBaşkan Yardımcısı Cafer Eminki&rsquo;ninReferandumuBaşkanı Mesud BarzaniErbilBaşbakanıYıldırımHaydarTürkiye Başbakanı Binali Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24