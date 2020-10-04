İktisatçı Prof. Dr. Boratav: Yeni Ekonomi Programı'yla IMF'ye bir şerbet; vitrin sunuşu yapılıyor

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın IMF'ye göz kırpan yanları olduğunu belirtirken, programın ciddiye alınacak bir belge olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Boratav, programda ücret artışlarını enflasyona endekslemeyi öngören maddeleri 'çok tehlikeli' olarak niteleyerek, “Bu, 12 Eylül 1980, hatta 12 Mart 1971’den beri işçi sınıfına, işçi sendikalarına kazık atmak için bulunan bir yöntem. Genellikle tüketici fiyatlarına endekslenen maaş ayarlamalarını düşük enflasyon öngörüsüne göre peşinen yapıp kazık atmak o zamandan beri uygulanıyor. Böylece bölüşüm, enflasyon yoluyla emekçilerin aleyhine işlesin. Her şeye karşın şimdiye kadar hayata geçirmeyi göze alamadılar, özellikle de memur maaşlarında” diye konuştu.

Bu yolla IMF’ye mesaj verildiğini söyleyen Boratav, şöyle devam etti: “Program o kadar gerçekdışı ki... IMF’ye bir şerbet, vitrin sunuşu yapılıyor. ‘Bak senin görüşlerini hâlâ gündemde tutuyorum. Niyetimiz ciddi. Başka uygulamaları da dikkat edersen adım adım yapıyoruz’ türü bir mesaj var.”

Ciddiye alınacak bir belge değil

Boratav, YEP’teki büyüme ile cari denge arasındaki ilişkinin tutarlı olmadığını kaydederek, şunları söyledi: “Sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı 1989’dan beri cari işlem fazlasının sağlandığı her yıl kriz dönemleridir. Büyümenin pozitif olduğu, yüzde 0 - 1 eşiğini aştığı her dönem ise dış açık verilir. Bu yıl cari açık verileceği öngörülüyor. Çünkü minimum büyüme hedefleniyor. Hadi diyelim bu, Covid-19 yüzünden. İyi ama 2023’te yüzde 5’lik büyüme ile nasıl cari fazla vereceksin? Bu boşluk, programda iç tutarlılığın olmadığını ortaya koyuyor. Yani YEP, bir iktisat belgesi olarak ciddiye alınabilecek bir belge değildir.”