İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarı eleştirdi: Emekçiye kaşıkla, sermayeye kepçeyle veriyorlar

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Bu yıl bütçede ‘vergi harcamalarının’ 336 milyar TL olarak öngörüldüğünü hatırlatan Konukman, “Emekçiye kaşıkla, sermayeye kepçeyle veriyorlar” dedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, hükûmetin emekçiden çok sermayeye verdiği destek politikalarını değerlendirdi. Yüksek “vergi harcamasına” dikkat çeken Konukman, “Bu yıl bütçede istisna ve vergi muafiyetleri yani ‘vergi harcamaları’ 336 milyar TL olarak öngörüldü. Bu, hedeflenen vergilerin dörtte birini oluşturuyor” dedi. “Vergi harcamasından” çoğunlukla firmalar ve servet sahiplerinin yararlandığını hatırlatan Konukman, şunları söyledi:

“336 milyar TL vergi harcaması öngörülüyor. Vazgeçilen vergiler! Üstelik geçmiş yılların tahmin ve gerçekleşmelerini de vermiyorlar. Bu neden önemli? Çünkü 'Etkin olmayan muafiyet ve istisnalar tasfiye edilecek' dediler. Sonra bunu orta vadeli programa da (OVP) taşıdılar. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Öngörülen neymiş, gerçekleşen neymiş, nereden bileceğiz? Muafiyet ve istisnalarla sermaye ne yapmış? Yatırım mı yapmış, istihdamı mı artırmış? Bunların hiçbirisi ortada yok. Durum budur.

Sermayeye kaynak aktarılarak sınıfsal tercihin sermayeden yana olduğunu gösteriyorlar. Sermayeye bir şeyler verirken emekçilere de bir şey verirmiş gibi yapıyorlar. Müteahhitlerle ilgili son konu da budur. ‘5’li çete’ deniliyor ya. ‘Tamam, onlara da veriyoruz ama bakın emekçiye de veriyoruz’ deniliyor. Ancak emekçiye kaşıkla, sermayeye kepçeyle. Muafiyet ve istisnalar düzgün kullanılmış mı? Analizi yapılmadan bugüne kadar sermayeye hep verdiler."