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Dünya

İKTİDARSIZ KOCADAN SERVET İSTEDİ DUBAİ (A.A)

04 Mayıs 2011 22:16

-İKTİDARSIZ KOCADAN SERVET İSTEDİ DUBAİ (A.A) - 04.05.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kadın, kocalık görevini yerine getiremediği gerekçesiyle eşine 12 milyon dolarlık manevi tazminat davası açtı. Gulf News gazetesinin haberine göre, milliyeti açıklanmayan kadın Dubai'de görülen mahkemede, 2008'deki evliliklerinden bu yana eşiyle ilişkileri bulunmadığını belirtti.  Kocasının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, ancak muhafazakar değerler ve toplumda kadının yeri dolayısıyla sessiz kaldığını anlatan genç kadın, durumun düzelmesi için dua ederek kendisini alıştırmaya gayret ettiğini söyledi. Eşinden 45 milyon dirhem (yaklaşık 12,25 milyon dolar) tazminat istediğini bildiren kadın, eşinin kendisini işini bırakmaya zorladığını ve mücevherlerine de el koyduğunu anlattı. Birleşik Arap Emirlikleri federasyonunun yedi emirliğinden biri olan Dubai'de, nüfusun yüzde 80'ini yabancılar oluşturuyor.

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