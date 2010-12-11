İktidarın popmpalı tüfekte 18 yaş ısrarı

T24 - İçişleri Alt Komisyon'dan geçen ve pompalı tüfek kullanma yaşını 21'den 18'e indiren tasarı tepki çekti. İktidar ise tarım arazilerinin korunması ve avcılık için 18 yaşın doğru olduğunu savunuyor



Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Alt Komisyonu'nun kabul ettiği Silah Kanunu Tasarısı, uzun süre tartışılacak maddeler içeriyor. Pompalı tüfek bulundurma yaşını 18'e indiren ve ruhsat başvurusunda bulunan kişilere ruhsat alana kadar 'geçici izin' veren yasa tasarısı üst komisyon ve TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülerek yasalaşacak. Beklentiler yasanın seçim sonuna kalacağı yönünde. Ancak tasarı tartışmaları da beraberinde getirdi. Akşam gazetesinde yaımlanan haber şöyle:





'GENÇLERİMİZE GÜVENMELİYİZ'



Tartışmalı maddelerden biri 18 yaş sınırı. Var olan yönetmelikte ve ilk sunulan taslakta pompalı tüfek bulundurma yaşı 21 olarak belirtiliyor olmasına karşın 18'e indirildi. Hükümet kanadı, pompalı ve bu alana giren silahların tarım arazilerinin korunması ve avcılık için kullanıldığını, bunun için de 18 yaşın iyi bir sınır olduğunu düşünüyor. Ancak muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarını kararın getirebileceği tehlikelere karşı uyarıyor. İktidar kanadının 18 yaşta 'gençlerimize güvenmemiz gerekiyor' sözleriyle ısrar ettiği belirtiliyor.



Tasarıda silaha erişimi kolaylaştıran bir diğer madde ise sağlık raporu. Yürürlükte olan yasa ve mevzuatlarda uzman birkaç doktorun imzaladığı sağlık raporu istenirken, yeni tasarıda tek bir doktorun imzası yeterli kabul ediliyor. Taslağın gerekçe bölümünde ise bu uygulamanın bürokrasiyi azaltmak ve ruhsat alma süresini kısaltmak için tek doktorun raporunun yeterli olduğu ifade ediliyor.





İÇKİLİ YERE GİRME İZNİ



Uygulanması halinde karmaşa yaratacak bir diğer başlık ise silah taşıyan kişilerin içkili yerlere giremeyecek olması. Denetimi mekan sahibine bırakan bu uygulama, müşteri ile işletmeci arasında tartışmaların yaşanmasının da önünü açacak.





REKLAMIN ÖNÜ AÇILIYOR



AKP'li üyelerin ısrarla savunduğu bir diğer madde de reklam. Taslağın ilk halinde av silahlı dışındaki tüm silahların reklamının yasaklanması öngörülüyordu ancak komisyonda bu konuda da değişiklik yapıldı. Silahların reklam ve tanıtımlarının fuar, gösteri ve basılı eser yoluyla yapılması yasak kapsamı dışına çıkarıldı. Sivil toplum örgütleri, 'Bu durum kitle iletişim araçlarında aleni reklam yapılmaması ilkesine aykırıdır' diyor. Komisyonun CHP'li üyesi Hulusi Güvel de 'Silah bir ölüm aracıdır. Ölüm aracının reklamına izin verilir mi? Bu tümüyle iç piyasa tüketicilerine yönelik, vatandaşın silah almasını özendirici bir düzenleme' yorumunu yaptı.





Sürpriz toplantıyla gelen düzeltme



Hulusi Güvel (İçişleri Komisyonu üyesi CHP milletvekili)

Teklİfİn son haline gelmesinde bazı lobiler etkili oldu. Taslağa son hali verildikten sonra bir raporla üst komisyona sevk ettik. Ancak Salı günü (7 Aralık) akşam saatlerinde komisyonu yeniden toplantıya çağırdılar. Reklam, doktor raporu gibi konularda da ciddi tavizlerin verildiği düzeltmeler yapıldı. Sanıyorum taslak birilerine ulaştırıldı ve itirazları olunca yeniden düzenlendi. Hükümetin sigara konusunda taviz vermemesine karşın silah alımını bu kadar kolaylaştırılıyor olması şaşırtıcı. Sigara öldürücü ama silah daha da öldürücü. Verilen tavizlerle bakkaldan silah alma döneminin önü açılıyor.





'Yaş sınırı en az 25 olmalı'



Prof. Dr. Ayhan Akcan (Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

Türkiye'de özellikle 15-25 yaş arası ölümle sonuçlanan ateşli silahlarla intihar oranının yükseldi. Ateşli silahlarla işlenen suçların yaklaşık yüzde 50'si 18-25 yaş arasındaki kişiler tarafından işleniyor. Yaş sınırı en az 25 olmalı, böylece suç ve intihar azalabilir.





'Tüm dünyada ortak yaş bu'



Latif Aral Aliş - Sarsılmaz Silahçılık Başkanı

Yeni tasarıyı inceledim ancak hem bir üretici hem de bir vatandaş olarak itirazlarım var. Biz yaş sınırının 18'e indirilmesini bekliyorduk, tüm dünyada böyle. 18 yaşında birine başbakanı seçme yetkisi veriyorsun ama silah ruhsatı vermiyorsun.





'40 milyonun elinin altında'



Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay: Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyonu ruhsatlı olmak üzere, toplam 8 milyon civarında ateşli silah bulunuyor. Ailelerini de katarsak yaklaşık 40 milyon insan, silaha her an ulaşabilecek durumda.