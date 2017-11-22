Enflasyon riski, ABD ve Avrupa ile gerilen ilişkiler, Zarrab davası ve hükümetin Merkez Bankası’nı hedef alan açıklamaları sonrası doların rekor seviyelere çıkması ve Türk Lirasının değer kaybetmesine ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "İktidarın ekonomideki hesapları tutmuyor; dolar kurunda hayaller 1.97, gerçekler 3.97" manşetiyle çıktı. Haberde, 2013'te Meclis'e sunulan "5 Yıllık Kalkınma Planı"nda, doların 2018'de 1.97 lira olması öngörmüşlerdi. Ancak dolar şimdiden 3.97'yi gördü" ifadesi yer aldı.

Söz konusu haber'de Dünya Gazetesi'nin 19 Haziran 2013 tarihinde "2018'in dolar kuru 1.97!" başlığıyla yayımlandığı haber hatırlatılarak, "Dolar dün 3.97'yi görünce hayallerin suya düştüğünü gösteren bu haber gündeme geldi" dendi.

Haberin devamında şunlar kaydedildi:

"Ekonomi coştu" diyorlar... "Sıkıntılı dönemin sonundayız" diyorlar... Ancak piyasalar tam tersini söylüyor. Özellikle döviz kurunda büyük bir yangın yaşanıyor. ABD Doları dün, tüm zamanların rekorunu kırarak 3.9781 lirayı gördü. Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışıyla 1-2 kuruş geriledi.

Bir türlü tutulamıyor

Oysa iktidarın 2013 yılında Meclis'e sunduğu 10'uncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, doların 2018'de 1.97lira olması öngörülüyordu. Bu rakam yıllar önce aşılmıştı. 2018 gelmeden dolar 4 liraya yaklaştı. Daha vahimi, iğneden ipliğe her şeye kur zammı gelmesi olacak.

Kurdaki artışın nedenleri

İngiliz Financial Times gazetesine göre kurda artışın iki nedeni var:

1- MB'ye yönelik endişeler

2- Türyiye-ABD gerilimi