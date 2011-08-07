-İKTİDARI HALKA TESLİM EDİN KAHİRE (A.A) -07.08.2011 - Müslüman Kardeşler Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedii, Suriye ve Yemen yönetimlerinin meşrutiyetini yitirdiğini savunarak, bu yönetimlere "Bir an önce iktidarı halka teslim edin" çağrısı yaptı. Müslüman Kardeşler tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Intercontinental Otel'de gerçekleşti. İftara, Mısır Başbakan Yardımcısı Ali El Selmi, Enformasyon Bakanı Usame Heykel, Mısır Müftüsü Ali Cuma,Yarın Partisi Lideri Eymen Nur, Vefd Partisi Lideri Seyyid El Bedevi, İslam Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karadavi, Hamas ve El Fetih temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Müslüman Kardeşler Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedii, Suriye ve Yemen'deki yönetimlerin, kendi halkları tarafından artık reddedildiklerini kaydederek, her iki ülkedeki yönetimin er ya da geç düşeceğini iddia etti. Bedii, Mübarek rejiminin dış politikaları yüzünden Mısır'ın Ortadoğu'da kaybettiği liderliği ve onurlu konumunu ülkeye tekrar kazandıracaklarını ifade ederek, "Mısır'ın yabancı ülkeler tarafından yönetilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır bundan sonra kendi görüşlerini ifade edecek. Özellikle de Filistin konusunda kendi kararını verecek" diye konuştu. Hüsnü Mübarek'in yargılanmasının, kansız bir şekilde devrim yapan Mısır halkının uygarlığının göstergesi olduğunu da kaydeden Bedii, "Mübarek'in yargılanması bir zalimin sonun belgesidir" dedi. Kişisel çıkarlar için kavga edilmemesi gerektiğini vurgulayan Rehber Bedii, Mısır'daki tüm dini ve etnik grupları da birlik olmaya davet etti.