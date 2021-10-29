İktidardan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Kültür Merkezi açılışına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da davet edildi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, açılışa Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde kapılarını yeniden açacak olan AKM'nin açılış törenine Gelecek Partisi resmi olarak davet edildi.

Partiye kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderilen Gelecek Partisi'nden açılış törenine Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.