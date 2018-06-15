Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara kulislerinden bir sağ siyasetçinin yine siyasetçi olan oğluyla temaslarını anlattı.

Altaylı, "Tüm anketlerde durumları iyi görünüyor. Bu kadar büyük panik yapmalarını gerektirecek bir durum, en azından anketlerde görünmüyor" dediğini söyleyerek siyasetçinin yanıtını paylaştı:

“Siz anketlere bakıyorsunuz. Evet anketler öyle gösteriyor. Fakat örgüt sahada ve anketlerin sahaya yansımasını görmüyorlar. Anketlerdeki durum ile sahadaki durum aynı şeyi göstermiyor.”

Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anket sonuçları iktidar partisini karamsarlığa sürüklemekten uzak görünüyor.

Taraflı ve tarafsız tüm anketlerde iktidar partisi hâlâ en güçlü parti, iktidar bloku hâlâ en güçlü blok gibi duruyor.

Hatta Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması da en büyük olasılık gibi görünüyor...

Dün Ankara’nın siyasi kulisleri çok yakından takip eden ve sağ siyasetin önemli isimlerinden birinin, yine siyasetin içinde olan oğluyla konuşuyorduk.

“İktidarda büyük panik var. Seçim öncesi bir mucize bekliyorlar. Mesela Adil Öksüz’ün yakalanması gibi ya da terörle mücadelede çok önemli bir gelişme olması gibi bir mucize bekliyor parti örgütü” dedi.

Şaşırdım.

“Tüm anketlerde durumları iyi görünüyor. Bu kadar büyük panik yapmalarını gerektirecek bir durum, en azından anketlerde görünmüyor” dedim.

Yanıtı şöyle oldu:

“Siz anketlere bakıyorsunuz. Evet anketler öyle gösteriyor. Fakat örgüt sahada ve anketlerin sahaya yansımasını görmüyorlar. Anketlerdeki durum ile sahadaki durum aynı şeyi göstermiyor.”