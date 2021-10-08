İktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon Ajans, dokuz yılda sermayesini 150 kat arttırdı

İlim Yayma Cemiyeti mezunu Hasan Yılmaz’ın ortağı olduğu ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon Ajans, kurulduğu 2012 yılından sonra 10 bin TL olan sermayesini dokuz yılda 150’ye katlayarak 1,5 milyon TL’ye çıkardı.

Şirket, Ekim 2012’de 10 bin TL sermaye ile yola çıktı. Kurulduğu günden itibaren kamu kurumlarıyla iş yapmaya başlayan şirketin sermayesi Temmuz 2013’te 50 bin TL’ye yükseldi. Şirketin 2013 yılında 50 bin TL olan sermayesi, Temmuz 2017 itibarıyla ise 500 bin TL’ye fırladı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ajansın sitesinde yer alan, “Hakkımızda” bölümünde yazılanlara göre, 500’den fazla organizasyon işi gerçekleştiren ajans 21 Aralık 2018 tarihinde bir kez daha sermaye artışına gitti. Kalyon Ajans’ın sermayesi bu tarihte 1 milyon 500 bin TL oldu. Ajans’ın sermayesi 2012 yılına göre 2020 yılında tam 150 kat artış kaydetti. Şirketin ihale dokümanları da hızlı yükselişe ayna tuttu. Kalyon Ajans, 2012-2019 yıllarını da kapsayan yedi yıllık dönemde aldığı toplam 26 kamu ihalesi ile kasasına 20 milyon 104 bin TL koydu. Ajansın en fazla ihale aldığı kamu kurumunun, İBB iştiraki, “İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü” olduğu öğrenildi. Ajans ile AKP yönetimindeki İBB iştiraki arasında imzalanan 15 ihale sözleşmesinin maliyeti kayıtlara, 14 milyon 145 TL olarak geçti. Ajansın kamu kurumlarından aldığı 26 ihalenin 24’ü, “İstisna” ikisi ise “Pazarlık” yöntemleriyle gerçekleştirildi.

Referansları kalabalık

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı referansları arasında gösteren şirketin ihale aldığı diğer kamu kurumları ise şöyle:

-Dışişleri Bakanlığı

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AKP dönemi)

-Türk Hava Yolları

-TÜGVA

-Diyanet İşleri Başkanlığı

-Ensar Vakfı