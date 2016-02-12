İktidara yakın medya, Yeni Şafak ve Yeni Akit saldırısını 'özgür ve milli basına' yapıldığını duyurdu

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine dün sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı saldırının detayları, bugün çok sayıda gazetenin birinci sayfasında yer aldı. Saldırıya uğrayan Yeni Şafak ‘’Vız gelir’’ manşetiyle saldırıyı kınarken, Yeni Akit ise, ‘’Gazetemize alçakça saldırı’’ başlığıyla saldırının ayrıntılarına yer verdi. İktidara yakın gazetelerin tamamının saldırıyı ‘Özgür medyaya saldırı’ , ‘Milli medyaya saldırı’ biçiminde duyurması dikkat çekti.

Yeni Şafak: Demirtaş hedef gösterdi

Yeni Şafak’ın manşetinde yer alan fotoğrafta, aynı noktaya 8 kurşun isabet ettiği öne sürülürken, Sabah gazetesi saldırının pompalı tüfekle gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni Şafak ayrıca, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimlerinden önce kendilerini hedef gösterdiğini ileri sürdü.

Yeni Akit, saldırıdan sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.