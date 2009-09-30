İktidara gün sayıyor

Papandreu’nun tek başına iktidara gelmesi mümkün görünmüyor. Karamanlis, “Doğruyu söylüyoruz ki önümüzdeki 2 yıl zorlu geçecek” diyor.

Yunanistan’da pazar günü yapılacak seçimi PASOK ile kazanması beklenen Papandreu, pot kırmaktan çekindiği için canlı yayına çıkmıyor. Karamanlis, ‘Maaşlara zam yok’ diye kampanya yapıyor

Yunanistan’da pazar günü yapılacak erken genel seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılan sol kanattaki PASOK’un lideri Yorgo Papandreu “siyasi riske girmeme amacıyla” seçim kampanyası etkinliklerini en azına indirdi. Papandreu, sağcı rakibi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Başbakan Kostas Karamanlis’in “TV’de yeniden tartışalım” önerisini reddederek tüm parti liderlerinin aksine televizyonda canlı yayımlanan hiçbir programa katılmama, demeç vermeme kararı aldı. Papandreu, sadece meydanlardan halka seslenecek. Papandreu’nun kurmaylarının zafere gidişi engelleyecek bir “son dakika gafından” korktuğu yorumları yapılıyor.

Kamikaze Kostas

Rakibini “kaçak güreşmek” ve “halka doğruyu söylemeyerek, popülizm yapmakla” suçlayan Karamanlis’in uyguladığı, “Bize oy verin, önümüzdeki iki yıl acı çekelim, kemer sıkalım” şeklindeki benzeri görülmemiş seçim kampanyasının sonuçları da merakla bekleniyor. Ülkenin kötü ekonomik durumu nedeniyle erken seçim kararı almak zorunda kalan Başbakan, kampanyasını, “Biz doğruyu söylüyoruz, durum çok kötü. İki zorlu yıl geliyor. Maaşlara zam yok, harcamalarda büyük kesinti yapacağız” söylemiyle yürütüyor.



Yunan medyası ve siyasi gözlemciler, “Kostas bir kamikaze, intihar komandosu gibi”, “Halkı toplu intihara davet ediyor” şeklinde yorumlar yapıyor.

PASOK 7 puan önde

Yunanistan’da birinci gelen partinin tek başına iktidar olabilmesi için, 300 sandalyelik parlamentoda 151 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Seçimden 15 gün önce başlayan kamuoyu araştırması yayın yasağından önce gelen son veriler PASOK’u YDP’nin yüzde 5-7 önünde gösteriyordu.



Son günlerde bu oranlarda çok önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. Seçimde PASOK’un yüzde 40-42 civarında oy alacağı hesaplanıyor.



PASOK ve YDP’nin dışında Yunan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Ortodoks Halk Birliği’nin (LAOS) seçim barajı yüzde 3’ün üstünde oy alarak parlamentoya gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Sol İttifak ile Çevreci-Yeşiller’in de yüzde 3 barajı aşması ve parlamentoya toplam 6 partinin girmesi durumunda PASOK’un 151 sandalye kazanması imkânsız görülüyor.

Karamanlis’in PASOK ile bir “ulusal birlik hükümeti” oluşturulması olasılığına karşı kapıyı aralık bıraktığı değerlendirmesi yapılan haberlerde, Yorgo Papandreu’nun da YDP ile bir koalisyona soğuk bakmayacağının sinyallerini verdiğine dikkat çekiliyor.

14 Türk aday var

Ülkede 2000 yılı öncesi yapılan seçimlerin en önemli konusu olan Türkiye ile ilişkiler iktidara oynayan her iki partinin de Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecini desteklemeye devam edeceklerini açıklamaları nedeniyle kampanyalarda büyük tartışma konusu haline gelmemişti.

Diğer yandan 2007 seçimlerinde olduğu gibi parlamentoya 2 milletvekili göndermesi beklenen Batı Trakya Türk azınlığından 14 aday seçimlere katılıyor.