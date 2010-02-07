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'İktidar yanlısı medya yargıç gibi'

Gazetecİ yazar Ragıp Duran, medyanın bir bölümün iddianameyi verme şeklini eleştirdi.

07 Şubat 2010 02:00


T24- Gazetecİ yazar Ragıp Duran, medyanın bir bölümün iddianameyi verme şeklini eleştirdi.
Duran'a göre; Siyasi iktidar yanlısı medya savcıların iddianamelerine, iddianame olarak değil Yargıtay tafından onaylanmış, kesinleşmiş karar muamelesi yapıyor.

Birgün gazetesinin haberine göre, gazeteci Ragıp Duran'ın, iddianameler ve medyanın tavrı hakkında görüşleri şöyle: Yargılama sürecinin tayin edici olmasa da nispeten önemli belgelerinden biri olan iddianamenin, savcı tarafından hazırlanma yol ve yöntemiyle, bir gazetecinin haber yapma metodu son derece farklıdır. Savcı, iddianamesine koyduğu tüm iddiaların gerçekliğini önceden denetlemek ya da doğrulamak zorunda değildir. Gazeteci ise, kamuya, doğru, dengeli, inanılır, güvenilir, çokboyutlu bilgi ve fikirleri hızlı bir şekilde aktarmakla yükümlü olduğu için, ele geçirdiği ya da kendisine iletilen iddiaların doğruluğunu, mutlaka, en az uygun iki kaynaktan doğrulamadan önce yayınlamamalıdır. Ergenekon soruşturmasından bu yana, çoğu kez, siyasi iktidarın hedefleri doğrultusunda görev yapan savcıların iddianameleri, iktidar yanlısı basın tarafından iddianame olarak değil, neredeyse Yargıtayca da onaylanmış kesinleşmiş karar muamelesi görüyor. Gazetecilik/habercilik ilkelerine tamamen aykırı olan bu yayıncılık anlayışı, siyasi iktidarın görüş ve isteklerini, sözümona hukuki bir belge aracılığıyla desteklemeyi amaçlıyor. Adliye muhabirlerinin yapması gereken, iddianameye iddianame muamelesi yapmak, bu hukuki belgeyi tüm çekinceleri ve özel koşulları gözönüne alarak işlemek, üstelik bilahare kesinleşmiş karar ile ilk baştaki iddianameyi kıyaslamak olmalıdır. F tipi örgütlenme, savcıları, medya mensupları ve siyasi mekanizması ile bizzat kendi rakiplerine ve siyasi iktidarın karşıtlarına ideolojik egemenlik  için medya aracılığıyla  haber çarpıtma operasyonlarını bir süredir yoğunlaştırmış durumda. Bu haber zehirlemesine karşı, habercilik ilkeleri ile evrensel hukuk kuralları aracılığıyla karşı çıkmak mümkündür.

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