İktidar partisinin oy oranıyla ilişkili ekonomik endekste sert düşüş

Ekonomi kanalı Bloomberg HT tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, 48,84 değeriyle tarihi olarak en düşük seviyeye geriledi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi de bir önceki aya göre yüzde 15,18 azalarak 58,54’e indi.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem kişisel mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izleniyor. Ekonominin açılmasıyla Haziran ve Temmuz aylarında yukarı giden endeksin, Ağustos ayı ile başlayan düşüşünün devam ettiğini ve tarihi olarak en düşük seviyeye gerilediği dikkat çekiyor.

Ağustos ayından itibaren, kişisel durum beklentileri özellikle enflasyondaki yükselme ile bozulurken, gelecek 12 aya ilişkin beklentiler çıkışına devam etmişti. Ekim ayı ön endeksinde geleceğe ilişkin beklentilerde de gerileme olduğu görülüyor.

İktidar partisinin oy oranıyla yakından ilişkili

Sonuçları bu yıl yayınlanan akademik bir araştırmada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aldığı oy oranı ile tüketici güven endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmişti. Ceyhan Erener, “Tüketici güven endeksi ile seçim sonuçları arasındaki ilişki” başlıklı makalesinde, “Tüketici güven endeksindeki bir birimlik artış AK Parti oylarını 44 birim arttırmaktadır” bulgusuna ulaşmıştı.