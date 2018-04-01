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"İktidar partisinin kuyruğuna takılıp Meclis'e gireceğiz"

"Güçlü bir adalet ve hukuk devleti' kavramlarını savunmak partimize siyasette yıllardır nal toplattı"

01 Nisan 2018 16:03

2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak bir açıklama da Liberal Demokrat Parti'den (LDP) geldi. Partinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda "İktidar partisinin kuyruğuna takılıp Meclis'e gireceğiz" dendi. 

İttifak planlarının tiye alındığı paylaşımda ayrıca, Liberal demokrasinin temeli, 'Bireysel özgürlükler ve onları koruyacak güçlü bir adalet ve hukuk devleti' kavramlarını savunmak partimize siyasette yıllardır nal toplattı" ifadesine yer verildi. 

"%0.5 oyuyla iktidar partisinin kuyruğuna takılıp Meclis'e bu şekilde girmeyi deneme kararı almıştır" denen açıklamada, ittifak politikası için "Türk siyasetinde sıklıkla görünen ve seçmence takdir edilen 'fırıldak politikası" nitelemesi yapıldı. Açıklamanın sonunda ise AKP, MHP ve BBP'den oluşan "cumhur ittifakı"na destek kararının, 1 Nisan şakası olduğu belirtildi. 

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