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Dünya

İktidar partisinden iki milletvekili destek verecek PARİS (A.A)

25 Ocak 2012 00:44

-İktidar partisinden iki milletvekili destek verecek PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa Senatosunda dün kabul edilen Ermeni yasasına itiraz etmek için anayasa mahkemesine gidilmesi konusunda parlamenterler tarafından başlatılan girişim giderek güçleniyor. İktidar partisi Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) iki milletvekili daha, yasaya itiraz için anayasa mahkemesine gönderilen imza kampanyasına katılacağını açıkladı. UMP milletvekilleri Jacques Myard ve Michel Diefenbacher'ın ardından yine iktidar partisi milletvekilleri Eric Straumann ve Jean-Philippe Maurer, anayasa mahkemesine gidilmesi için başlatılan girişime destek verdiklerini açıkladı.   A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meclis üyeleri dışında, Senatoda da iktidar ve ana muhalefetteki Sosyalist partisine üye bir grup senatör, yasaya karşı çıkmak ve anayasa mahkemesine gitmek için başlatılan imza sürecine destek vermeye hazırlanıyor. Senatodaki, Komünist, Çevreci gruplardan bazı senatörlerin de katılımıyla anayasa mahkemesine gitmek için gerekli 60 parlamenter sayısına gelecek günlerde ulaşılması bekleniyor. Fransız anayasasına göre, 60 milletvekili veya senatör Parlamentoda kabul edilen yasayı, bir ay içinde anayasa mahkemesine götürme hakkına sahip. 

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