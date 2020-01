"İktidar olduk ama kendimize yapılmasını istemediğimiz her şeyi yaptık, karşı mahallede birileri linç edilirken..."

Muhafazakâr dünyaya yakınlığıyla bilinen Timeturk Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İktidar olduk ama birçok şeyi kaybediyoruz, onun farkına varamıyoruz. Kendimize yapılmamasını istediğimiz her şeyi yaptık" ifadesini kullandı. Çiçek, "Sorunumuz şu; daha önce ahlaki olmadan birileri linç edilirken karşı mahalle diye, bizden değil diye sesimiz çıkmadı" diye yazdı.

"AK Partili olmaktan, Reisçi olmaktan önce ahlaklı olmalı" diyen Çiçek, şunları söyledi:

"Ne yaptıysak biz kendi kendimize yaptık. Kâh sessiz kalarak, kâh bize sıra gelmeyince görmezden geldik; kâh kıskançlığımızdan kuyular kazdık."

Nevzat Çiçek'in paylaşımları söyle:

"Sorunumuz şu; FETÖ meselesinde işadamlarından haraç isteyen gazeteciler Borcu olduğu firmayı FETÖ'cü ilan edenler

Sorunumuz şu;Uyduda yayın yapan sex kanallarına ortak olan ve ruhsatı iptal edildikten sonra RTÜK üyelerinin FETÖ'cü ilan edilmesi.

Sorunumuz şu;

Herkesi tehdit ederk heryere konanlara karşı "Biz bunların ne pislik olduğunu biliyoruz"aman bize bulaşmasınlar diyen patronlar.

Sorunumuz şu;

Her türlü pisliğin üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımızın sevgisini her şeye kılıf yapanlara ses çıkarılmayışıdır.

Sorunumuz şu;

Kuklacılar ortadayken kukla sahiplerinin de İslami gelenekten gelmiş olmalıdır ve bu çirkinliğe izin vermeleridir.

Sorunumuz şu;

Biz herşeyi mübah görüp yapamıyoruz.

Her şeyi söyleyemiyoruz.

Karşımızdakilerde sınır yok bizde İslami sınır var sabrediyoruz.

Sorunumuz şu;

Biz haksızlık kimden kime karşı gelirse gelsin karşı çıkardık şimdi haksızlık kimden kime geliyor ona bakıyoruz.

Sorunumuz şu;

Daha önce ahlaki olmadan birileri linç edilirken karşı mahalle diye bizden değil diye sesimiz çıkmadı şimdi çıkıyor ama...

Sorunumuz şu;

Makamlarımız.

Ticaretimiz.

Değerlerimiz.

Siyasetimiz.

Arkadaşlığımız.

Dostluğumuz.

Düşmanlığımız.

İnancımız.

Yapay hale getirildi.

Sorunumuz şu;

Reisçi olmak,

AK Partili olmak,

Dava sahibi olmak,

Önde koşan nefer olmaktan önce,

Önce insan sonra,

İtikadı sağlam,

Ahlaklı olmalı.

Sorunumuz şu;

İktidar olduk ama bir çok şeyi kaybediyoruz onun farkına varamıyoruz...Kendimize yapılmamasını istediğimiz herşeyi yaptık.

Sorunumuz şu;

Rızkımı veren Hüda'dır Kula minnet eylemem sözünü türkü olarak söyledik, itikadi inanmadık, gereğini yapmaya korktuk.

Bunca yıldır basındayım hiç bir zaman kişilerle uğraşmadım. Ona buna niye cevap vermiyorsun diyorlar, kişilerle işim olmaz. Fikir var mı fikir?

Ne yaptıysak biz kendi kendimize yaptık. Kâh sessiz kalarak kâh bize sıra gelmeyince görmezden geldik, kâh kıskançlığımızdan kuyular kazdık.

Sizin hayır sandığınız şer; Şer sandığınız şeyde hayır vardı ALLAH (C.C) bilir siz bilmezsiniz."